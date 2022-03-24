Помилка 100-річної давності. Вчені з'ясували, що інки називали Мачу-Пікчу зовсім інакше

Учені з Перу та США вважають, що вже понад 100 знамените місто називають неправильно, та знайшли цьому докази.

Мачу-Пікчу — це одне з найвідоміших стародавніх міст у світі, об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. З моменту свого повторного відкриття в 1911 році вчені продовжують вивчати це диво доколумбової Америки. Нове дослідження передбачає, що назва Мачу-Пікчу є неправильною, й інки своє місто називали по-іншому, повідомляє The Guardian.

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Історик із Перу Донато Амадо Гонсалес і археолог Браян Бавер із Університету штату Іллінойс, США вважають, що інки називали своє місто Вайна-Пікчу. Це назва гори, яка височіє над сучасними руїнами колишньої резиденції імператора інків Пачакутека. Або взагалі вони називали це місто просто Пікчу.

Нове дослідження міста Мачу-Пікчу

Учені вивчили документи XVII століття, карти XIX століття та нотатки американського вченого з Єльського університету Хайрама Бінгема, який знайшов місто у 1911 році. За словами дослідників, у жодному з джерел це місто не згадується як Мачу-Пікчу.

[ + – ] Будівлі в Мачу-Пікчу Фото: wikipedia

До цих пір точно не відомо, коли було збудовано стародавнє місто інків, яке, як вважають учені, було резиденцією імператора інків Пачакутека. Також вважається, що це місто залишили жителі наприкінці XVI століття невдовзі після завоювання імперії інків іспанськими конкістадорами. Але до самого міста вони не дісталися. Вчені вважають, що це місто на момент свого відкриття в 1911 році було маловідомим навіть жителям регіону Куско в Перу.

Може, Пікчу, а може, і Вайна-Пікчу

"Згідно з нашими даними, місто інків насправді називалося Пікчу або, що ймовірніше, Вайна-Пікчу", — говорить Бавер.

Ці дослідження спираються на те, що місто інків під назвою Вайна-Пікчу зустрічається на перуанській карті 1904 року. Також, за словами вчених, у 1911 році місцеві жителі повідомили Бінгему про руїни стародавнього міста під назвою Вайна-Пікчу.

"Найбільший зв'язок із первісною назвою міста інків збереглися в документах іспанських конкістадорів, після їхнього завоювання Куско наприкінці XVI століття. Там ідеться про те, що місцеві жителі розглядають можливість повернуться до міста під назвою Вайна-Пікчу", — каже Бавер.

[ + – ] Будівлі в Мачу-Пікчу

Що стосується гори Вайна-Пікчу, то вона височіє над стародавнім містом інків на висоті в 360 метрів і також цікавить археологів.

Чи змінять назву міста інків на нову?

Це дослідження, ймовірно, призведе до суперечок між істориками, і мало хто з них вважає, що назву міста змінять після цього дослідження.

"Мачу-Пікчу — це відомий бренд Перу, який тісно пов'язаний із місцевою ідентичністю, то який сенс його міняти?" — каже Наталія Собревілла, історикиня з Кентського університету.

"Як сказав Шекспір: "Як ти троянду не назви, вона все одно пахне так саме гарно", — відповідає на це Гонсалес.

Нагадуємо, що поряд із містом Мачу-Пікчу археологи знайшли загублені споруди. Ці знахідки включають частину древньої водопровідної системи інків.

Фокус також писав про те, що вчені дійшли висновку, що Мачу-Пікчу старше, ніж вважалося раніше.