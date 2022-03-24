Ошибка 100-летней давности. Ученые выяснили, что инки называли Мачу-Пикчу совсем иначе

Ученые из Перу и США считают, что уже более 100 знаменитый город называют неправильно и нашли этому доказательства.

Мачу-Пикчу — это один из самых известных древних городов в мире, объект всемирного наследия ЮНЕСКО. С момента своего повторного открытия в 1911 году ученые продолжают изучать это чудо доколумбовой Америки. Новое исследование предполагает, что название Мачу-Пикчу является неправильным и инки свой город называли по-другому, сообщает The Guardian.

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Историк из Перу Донато Амадо Гонсалес и археолог Брайан Бауер из Университета штата Иллинойс, США, считают, что инки называли свой город Уайна-Пикчу. Это название горы, которая возвышается над современными руинами бывшей резиденции императора инков Пачакутека. Или вообще они называли этот город просто Пикчу.

Новое исследование города Мачу-Пикчу

Ученые изучили документы XVII века, карты XIX века и заметки американского ученого из Йельского университета Хайрама Бингема, который нашел город в 1911 году. По словам исследователей, ни в одном из источников этот город не упоминается как Мачу-Пикчу.

[ + – ] Постройки в Мачу-Пикчу Фото: wikipedia

До сих пор точно не известно, когда был построен древний город инков, который, как считают ученые был резиденцией императора инков Пачакутека. Также считается, то этот город оставили жители в конце XVI века вскоре после завоевания империи инков испанскими конкистадорами. Но к самому городу, они не добрались. Ученые считают, что этот город на момент своего открытия в 1911 году, был малоизвестным даже жителям региона Куско в Перу.

Может Пикчу, а может и Уайна-Пикчу

"Согласно нашим данным, город инков на самом деле назывался Пикчу или, что более вероятно, Уайна-Пикчу", — говорит Бауер.

Данные исследования опираются на то, что город инков под названием Уайна-Пикчу встречается на перуанской карте 1904 года. Также, по словам ученых, в 1911 году местные жители сообщили Бингему о руинах древнего города под названием Уайна-Пикчу.

"Самая большая связь с первоначальным названием города инков сохранились в документах испанских конкистадоров, после их завоевания Куско в конце XVI века. Там говорится о том, что местные жители рассматривают возможность вернутся в город под названием Уайна-Пикчу", — говорит Бауер.

[ + – ] Постройки в Мачу-Пикчу

Что касается горы Уайна-Пикчу, то она возвышается над древним городом инков на высоту в 360 метров и также представляет интерес для археологов.

Поменяют ли название города инков на новое?

Это исследование, вероятно, приведет к спорам между историками и мало, кто из них считает, что название города изменят после этого исследования.

"Мачу-Пикчу — это известный бренд Перу, который тесно связан с местной идентичностью, так какой смысл его менять?", — говорит Наталья Собревилла, историк из Кентского университета.

"Как сказал Шекспир: "Как ты розу не назови, она все равно будет пахнуть также хорошо", — отвечает на это Гонсалес.

Напоминаем, что рядом с городом Мачу-Пикчу археологи нашли затерянные сооружения. Эти находки включают часть древней водопроводной системы инков.

Фокус также писал о том, что ученые пришли к выводу, что Мачу-Пикчу старше, чем считалось ранее.