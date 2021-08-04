Ученые выяснили, что Мачу-Пикчу старше, чем считалось ранее
К такому выводу эксперты пришли, проведя радиоуглеродное датирование 26 человеческих костей, извлеченных из пещерных захоронений древнего города инков.
Согласно новому исследованию ученых, опубликованному в журнале Antiquity, древний город инков Мачу-Пикчу оставался заселенным примерно с 1420 по 1530 гг н.э., что на несколько десятилетий раньше, чем считалось ранее, пишет CNN.
Группа исследователей под руководством Ричарда Бергера, профессора антропологии из Йельского университета, используя радиоуглеродное датирование, установила, что император Пачакути Юпанки, построивший Мачу-Пикчу, пришел к власти намного раньше, что помогает объяснить, как империя инков стала самой большой и могущественной в доколумбовой Америке.
Основываясь на исторических документах, считалось, что Мачу-Пикчу был построен после 1440 или, может быть, даже 1450 года. Однако, чтобы получить более точную картину Бергер и его команда использовали метод ускорительной масс-спектрометрии (AMS) для датирования человеческих останков. AMS работает даже с небольшими количествами органического материала, что расширяет круг скелетов, которые можно изучать.
Команда исследовала 26 человеческих костей из кладбищ в Мачу-Пикчу, которые были найдены на месте раскопок в 1912 году. Согласно исследованию, тела были погребены под валунами, нависающими скалами или неглубокими пещерами, запечатанными каменной кладкой стен. Также были найдены предметы погребения, такие как керамика, бронзовые и серебряные булавки.
"Это первое исследование, основанное на научных данных, позволяющее оценить время основания Мачу-Пикчу и продолжительность его заселения", — отметил Бергер.
Исторические записи были созданы испанскими конкистадорами после захвата ими этой территории, и результаты исследования ставят под сомнение целесообразность выводов, основанных на такого рода документах.
Хотя в исследовании признаются "ограничения" радиоуглеродного датирования, исследователи заявили, что документальные свидетельства испанских конкистадоров ненадежны.
"Мы считаем, что пришло время для того, чтобы радиоуглеродные данные стали приоритетными в реконструкции хронологии императоров инков и датировке монументальных объектов, таких как Мачу-Пикчу", — добавили исследователи.
Почитаемый как один из величайших археологических памятников мира, Мачу-Пикчу расположен между двумя горами. Здесь находится около 200 каменных сооружений, гранитные стены которых сохранились в хорошем состоянии, хотя соломенные крыши давно исчезли. Они включают церемониальную баню, храмы, зернохранилища и акведуки. Считается, что одна из них, известная как Hut of the Caretaker of the Funerary Rock, использовалась для бальзамирования умерших аристократов.