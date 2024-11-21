З20 тарантулов на теле: в Перу арестовали очень смелого контрабандиста (видео)

Кроме ядовитых пауков, мужчина пытался вывезти из страны 110 сороконожек и девять муравьев.

28-летний гражданин Южной Кореи был остановлен в международном аэропорту имени Хорхе Чавеса в Лиме, Перу, когда пытался вывезти почти полтысячи насекомых, и, в том числе, 320 ядовитых пауков-тарантулов. Об этом пишет CNN.

Гражданин Южной Кореи пытался вывести на собственным теле из Перу 320 тарантулов

Инцидент произошел в начале ноября, после того, как сотрудники полиции заметили, что область живота мужчины выглядит "обильной", говорится в заявлении национальной службы лесного хозяйства и дикой природы страны SERFOR, опубликованном несколько дней спустя.

Согласно заявлению, в ходе обыска были обнаружены сотни насекомых, упакованных в пакеты с застежкой-молнией, прикрепленные к его животу.

Полиция задержала мужчину, который направлялся в Южную Корею через Францию, а прокурор Перу по экологическим преступлениям начал расследование, добавили в ведомстве.

Предполагается, что насекомые были вывезены из региона Мадре-де-Диос в перуанской Амазонии. Сейчас они находятся под опекой властей.

Уолтер Сильва, специалист по дикой природе SERFOR, пояснил в своем заявлении, что тарантулы являются видом, находящимся под угрозой исчезновения.

"Все они были незаконно добыты и являются частью незаконной торговли дикими животными, оборот которой во всем мире оценивается в миллионы долларов", — сказал Силва.

Перу — не единственная страна Южной Америки, сталкивающаяся с проблемами торговли дикими животными.

В декабре 2021 года власти Колумбии изъяли не менее 232 тарантулов, 67 тараканов, девять яиц пауков и скорпиона с семью детенышами, спрятанными в чемодане в аэропорту Эль-Дорадо в Боготе. А в сентябре того же года колумбийские власти конфисковали партию из почти 3500 акульих плавников, направлявшихся в Гонконг.

Напомним, в Германии распаковали коробки с детскими игрушками, которые пришли из Индонезии, и обнаружили там десятки змей.