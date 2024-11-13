Таможенники в коробках с детскими игрушками нашли гнезда змей: подробности

В Германии работники таможни проверяли посылки, которые пришли из Индонезии. Во время сканирования коробок они заметили странное движение.

В Германии работники таможни обнаружили посылку с игрушками, в которые подложили змей. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Так, на таможне в Лецпциге работники проверяли посылки, которые пришли из Индонезии. Их должны были доставить в Великобританию через Германию.

Во время сканирования коробок с грузом таможенники заметили движение между детскими игрушками, которые пересылали, и обнаружили, что в коробке были гнезда змей.

В первой посылке было девять азиатских моллюскоидов Ваглера (pareas). Во второй — пять больших тихоокеанских удавов (candoia). Они, среди прочего, обитают на индонезийском острове Сулавеси.

На место вызвали специалистов. Моллюскоедов отправили в Институт ветеринарной медицины Лейпцигского университета, поскольку они не находятся под защитой. Удавов, которые являются редким видом пресмыкающихся и находятся под охраной, передали Федеральному агентству охраны природы Германии.

Напомним, что в Китае мужчина пытался провезти через границу более 100 змей. Пресмыкающихся он спрятал в своих штанах.

Также сообщалось, что в США водителя ждал неприятный "сюрприз", когда он проверил, не оставил ли вдруг попутчик свои вещи в салоне. Оглянувшись на заднее сиденье, мужчина заметил настоящего гигантского питона.