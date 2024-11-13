Митники у коробках із дитячими іграшками знайшли кубла змій: подробиці

В Німеччині працівники митниці перевіряли посилки, які прийшли з Індонезії. Під час сканування коробок вони помітили дивний рух.

У Німеччині працівники митниці виявили посилку з іграшками, в які підклали змій. Про це пише німецьке видання BILD.

Так, на митниці в Лецпцигу працівники перевіряли посилки, які прийшли з Індонезії. Їх мали доправити до Великої Британії через Німеччину.

Під час сканування коробок з вантажем митники помітили рух між дитячими іграшками, які пересилали, і виявили, що в коробці були кубла змій.

У першій посилці було дев'ять азіатських молюскоїдів Ваглера (pareas). У другій — п'ять великих тихоокеанських удавів (candoia). Вони, серед іншого, мешкають на індонезійському острові Сулавесі.

На місце викликали фахівців. Молюскоїдів відправили до Інституту ветеринарної медицини Лейпцизького університету, оскільки вони не перебувають під захистом. Удавів, яі є рідкісним видом плазунів і перебувають під охороною, передали Федеральному агентству охорони природи Німеччини.

Нагадаємо, що у Китаї чоловік намагався провезти через кордон понад 100 змій. Плазунів він сховав у своїх штанях.

Також повідомлялося, що в США на водія чекав неприємний "сюрприз", коли він перевірив, чи раптом не залишив попутник свої речі у салоні. Озирнувшись на заднє сидіння, чоловік помітив справжнього велетенського пітона.