Сюрприз на задньому сидінні: водій знайшов у салоні машини великого пітона (відео)

Якщо власник змії не з'явиться, рептилію відправлять до служби порятунку тварин.

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Водія з Міннесоти (США) чекав неприємний "сюрприз", коли він перевірив, чи раптом не залишив попутник, якого він погодився підвести, свої речі у салоні. Озирнувшись на заднє сидіння, чоловік помітив справжнього велетенського пітона. Про цей курйозний випадок повідомляють співробітники Департаменту поліції Міннеаполіса (MPD) на офіційній сторінці у Facebook.

"Офіцери п'ятої дільниці не могли повірити власним очам, коли водій повідомив про небажаного гостя в машині", — йдеться у підписі до відео, на якому офіцери поліції показують змію на камеру.

Водій повідомив, що рептилію залишили в його машині близько 20:00 в середу, 3 липня, недалеко від центру Міннеаполіса.

Пітон був на задньому сидінні авто Фото: Minneapolis Police Department

"Змію уже дістали з машини, однак поліціанти не змогли зв'язатися з її власником, тож плазуна передали у службу контролю за тваринами", — зазначено в заяві департаменту поліції.

Повідомляється, що в результаті інциденту ніхто не постраждав. Якщо власник змії не з'явиться, рептилію, ймовірно, відправлять до служби порятунку тварин.

"Це незвично, що хтось так вчинив. Загалом дивна ситуація. Багато запитань без відповідей", — додає Тоні Шендел, директор служби догляду та контролю за тваринами Міннеаполіса.

До слова, пітони — це неотруйні змії, яких часто тримають як домашніх улюбленців. Зазвичай вони важать від 3 до 5 фунтів і славляться своєю слухняністю.

До речі, це вже не перша подібна історія. Раніше Фокус розповідав, що австралійська сім’я з Квінсленда пережила справжній шок під час поїздки вздовж Elliot Heads Road до Бандаберга, виявивши в автомобілі справжню змію. Ймовірно, це був звичайний деревний вуж. Він проліз у салон машини через двері, що були відчиненими на ніч.

Крім того, нещодавно на борту літака авіакомпанії Thai AirAsia, що прямував за маршрутом Бангкок – Пхукет (Таїланд), шоковані пасажири помітили змію, яка повзала над багажними полицями.