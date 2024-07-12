Сюрприз на заднем сиденье: водитель нашел в салоне машины огромного питона (видео)

Если владелец змеи не появится, рептилию отправят в службу спасения животных.

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Водителя из Миннесоты (США) ждал неприятный "сюрприз", когда он проверил, не оставил ли попутчик, которого он согласился подвести, свои вещи в салоне. Оглянувшись на заднее сиденье, мужчина заметил настоящего гигантского питона. Об этом курьезном случае сообщают сотрудники Департамента полиции Миннеаполиса (MPD) на официальной странице в Facebook.

"Офицеры пятого участка не могли поверить своим глазам, когда водитель сообщил о нежелательном госте в машине", — говорится в подписи к видео, на котором офицеры полиции показывают змею на камеру.

Водитель сообщил, что рептилию оставили в его машине около 20:00 в среду, 3 июля, недалеко от центра Миннеаполиса.

Питон был на заднем сиденье авто Фото: Minneapolis Police Department

"Змею уже достали из машины, однако полицейские не смогли связаться с ее владельцем, поэтому пресмыкающееся передали в службу контроля за животными", — говорится в заявлении департамента полиции.

Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал. Если владелец змеи не появится, рептилию, вероятно, отправят в службу спасения животных.

"Это необычно, что кто-то так поступил. В общем странная ситуация. Много вопросов без ответов", — добавляет Тони Шендел, директор службы ухода и контроля за животными Миннеаполиса.

К слову, питоны — это неядовитые змеи, которых часто держат в качестве домашних любимцев. Обычно они весят от 3 до 5 фунтов и славятся своим послушанием.

Кстати, это уже не первая подобная история. Ранее Фокус рассказывал, что австралийская семья из Квинсленда пережила настоящий шок во время поездки вдоль Elliot Heads Road до Бандаберга, обнаружив в автомобиле настоящую змею. Вероятно, это был обычный древесный уж. Он пролез в салон машины через дверь, которая была открыта на ночь.

Кроме того, недавно на борту самолета авиакомпании Thai AirAsia, следовавшего по маршруту Бангкок — Пхукет (Таиланд), шокированные пассажиры заметили змею, которая ползала над багажными полками.