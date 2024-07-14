Сховав у цікавому місці: в Китаї чоловік намагався провезти через кордон понад 100 змій

Кожен мішок містив кілька живих змій різної форми та кольору. Після підрахунку було знайдено 104 змії.

Related video

У Китаї затримали контрабандиста, який намагався перевезти через державний кордон понад сотню змій. Плазунів він сховав у своїх штанях. Про це повідомляє CNN.

За даними митної служби країни, чоловіка спіймали під час спроби контрабанди переправити понад 100 живих змій до материкового Китаю, запхавши їх у свої штани.

Митники південного китайського міста Шеньчжень перехопили чоловіка, який прямував через порт Футянь, контрольно-пропускний пункт між Гонконгом і материковим Китаєм.

Під час огляду поліцейські виявили в кишенях його штанів шість полотняних мішків на шнурках, заклеєних скотчем.

"Офіцери відкрили мішки та виявили, що кожен мішок містив кілька живих змій різної форми та кольору. Після підрахунку було знайдено 104 змії", — йдеться у заяві.

Пізніше було ідентифіковано п’ять видів змій – молочна змія, західна змія, кукурудзяна змія, техаська щуряча змія та бичача змія – чотири з яких не є місцевими для Китаю. Жоден з видів не є отруйним.

Нагадаємо, що водія в США чекав неприємний "сюрприз", коли він перевірив, чи раптом не залишив попутник свої речі у салоні. Озирнувшись на заднє сидіння, чоловік помітив справжнього велетенського пітона.