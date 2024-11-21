З20 тарантулів на тілі: у Перу заарештували дуже сміливого контрабандиста (відео)

Крім отруйних павуків чоловік намагався вивезти з країни 110 сороконіжок і дев'ять мурах.

28-річного громадянина Південної Кореї зупинили в міжнародному аеропорту імені Хорхе Чавеса в Лімі, Перу, коли він намагався вивезти майже півтисячі комах, і зокрема 320 отруйних павуків-тарантулів. Про це пише CNN.

Громадянин Південної Кореї намагався вивести на власному тілі з Перу 320 тарантулів

Інцидент стався на початку листопада, після того, як співробітники поліції помітили, що ділянка живота чоловіка має "рясний вигляд", ідеться в заяві національної служби лісового господарства та дикої природи країни SERFOR, опублікованій кілька днів потому.

Згідно із заявою, під час обшуку було виявлено сотні комах, упакованих у пакети із застібкою-блискавкою, прикріплені до його живота.

Поліція затримала чоловіка, який прямував до Південної Кореї через Францію, а прокурор Перу з екологічних злочинів почав розслідування, додали у відомстві.

Передбачається, що комах було вивезено з регіону Мадре-де-Діос у перуанській Амазонії. Зараз вони перебувають під опікою влади.

Волтер Сільва, фахівець із дикої природи SERFOR, пояснив у своїй заяві, що тарантули є видом, що перебуває під загрозою зникнення.

"Усі вони були незаконно здобуті і є частиною незаконної торгівлі дикими тваринами, обіг якої в усьому світі оцінюється в мільйони доларів", — сказав Сілва.

Перу — не єдина країна Південної Америки, що стикається з проблемами торгівлі дикими тваринами.

У грудні 2021 року влада Колумбії вилучила щонайменше 232 тарантулів, 67 тарганів, дев'ять яєць павуків і скорпіона із сімома дитинчатами, захованими у валізі в аеропорту Ель-Дорадо в Боготі. А у вересні того ж року колумбійська влада конфіскувала партію з майже 3500 акулячих плавників, які прямували до Гонконгу.

Нагадаємо, у Німеччині розпакували коробки з дитячими іграшками, які прийшли з Індонезії, і виявили там десятки змій.