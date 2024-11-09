Укрепляет кости еще в утробе: ученые выяснили, какой витамин важен при беременности

Хрупкие кости зачастую становятся причиной многих серьезных травм, особенно среди детей и пожилых людей. Однако недавно ученые выяснили, что получая определенный витамин еще в утробе матери, они становятся гораздо более прочными.

Недавнее исследование, проведенное Университетом Саутгемптона и Университетской больницей Саутгемптона, показало, что дети, чьи матери принимали дополнительные добавки витамина D во время беременности, имели более прочную структуру костей к семи годам. Эти результаты могут помочь ученым и врачам разработать будущие стратегии по укреплению здоровья миллионов детей еще до их рождения, пишет ScienceDaily.

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Исследование, опубликованное в журнале American Journal of Clinical Nutrition, включало сканирование плотности костей более 1000 детей и показало, что у тех, кто получал более высокий уровень витамина D внутриутробно, кости имели большее содержание кальция и минеральную плотность по сравнению с детьми, чьи матери принимали плацебо.

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Разрушает наш мозг: дефицит витамина D оказался опаснее, чем считалось ранее

Витамин D необходим для здоровья костей, так как он помогает организму усваивать кальций — минерал, необходимый для прочности и плотности костей. Он крайне важен для здоровья костей, считает Рози Карр, диетолог из программы здорового питания Second Nature. По словам Карр, роль витамина в усвоении кальция поддерживает процесс ремоделирования костей — естественный цикл обновления костной ткани.

Без достаточного количества витамина D одного лишь потребления кальция может быть недостаточно для поддержания крепких костей. Исследование ученых согласуется с существующими их знаниями о роли витамина D в здоровье костей, особенно у детей и пожилых людей, склонных к таким заболеваниям, как остеопороз и рахит.

Его дефицит может привести к различным проблемам со здоровьем, часто затрагивающим мышцы и кости. Консультант-ревматолог доктор Клэр Горман отмечает, что ранние симптомы дефицита включают мышечные боли и боли в костях. Если не принимать меры, дефицит может привести к ослаблению мышц, часто в бедрах, что может нарушить подвижность. Тяжелый или длительный дефицит витамина D связан с остеопорозом — состоянием, характеризующимся хрупкими, ломкими костями и повышенным риском переломов.

У маленьких детей дефицит может привести к рахиту — заболеванию, вызывающему слабость костей и деформацию скелета. Некоторые группы населения более уязвимы к дефициту витамина D, в частности пожилые люди, чья подвижность и доступ к солнечному свету могут быть ограничены. Карр объясняет, что снижение физической активности, ухудшение аппетита и меньшее потребление питательных веществ — все это способствует большей вероятности дефицита среди пожилых людей. Однако дефицит витамина D может возникнуть у людей любого возраста, если они мало бывают на солнце, плохо питаются или имеют низкий уровень физической активности.

Что касается пищевых источников, то витамин D можно найти в нескольких продуктах. Яйца, например, являются ценным источником, обеспечивая белок вместе с витамином D. Грибы также содержат витамин D, особенно если они подвергаются воздействию солнечного света, как объясняет Дженна Хоуп, зарегистрированный диетолог. Другие его источники — красное мясо и жирная рыба, например лосось, которые содержат не только витамин D, но и полезные белки, поддерживающие здоровье костей. Некоторые продукты, такие как сливочное масло, фруктовые соки и крупы, также обогащены витамином D для поддержания достаточного уровня. Помимо диеты, эксперты отмечают связь между солнечным светом и выработкой витамина D, поскольку наш организм также синтезирует его под воздействием ультрафиолетовых лучей. Этот синтез особенно важен в странах с ограниченным солнечным светом в зимние месяцы, где диета и добавки становятся жизненно важными для поддержания здорового уровня ключевого витамина.

Ранее Фокус писал о том, что витамин D полезен всем, но не всегда. Являющийся эпицентром нашей жизнедеятельности, витамин D ответственен за многие аспекты нашего здоровья, от настроения до иммунной системы, но его источники и виды могут не подходить определенным людям.

Также Фокус писал о реальной эффективности поливитаминов от сердечных заболеваний. Для многих людей кажется заманчивым получить из одной капсулы все необходимые минералы и витамины за раз, но, как отмечают эксперты, это так не работает.

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