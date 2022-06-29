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Деньги на ветер. Ученые изучили эффективность поливитаминов от сердечных заболеваний

Юлия Чайка
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витамины, капсулы, таблетки, тарелка, фото

Для многих людей кажется заманчивым получить из одной капсулы все необходимые минералы и витамины за раз, но, как отмечают эксперты, это так не работает.

В последнее время жевательные поливитамины стали весьма популярны по всему миру. Многим кажется привлекательным принять за раз дозу множества полезных витаминов и минералов, пишет Inverse.

Но согласно новому исследованию ученых, в котором изучалась эффективность поливитаминов в профилактике рака и сердечных заболеваний, эти поливитамины не приносят никакой пользы, а иногда даже вредят.

В общей сложности в этом эксперименте приняло участие 739 803 американцев, которые не имели дефицита витаминов. Затем ученые изучили взаимосвязь между случаями сердечных заболеваний и рака среди участников и поливитаминами.

В итоге выяснилось, что витаминные и минеральные добавки имели незначительную пользу или вовсе не влияли на предотвращение рака, сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. Соединение бета-каротин и вовсе было связано с повышенным риском рака легких и смертью от сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у курильщиков.

Может показаться странным, что бета-каротин, который содержится в овощах, и который наш организм превращает в витамин А, может быть вредным. Но оказывается, доставать и разливать по капсулам только самые полезные витамины из овощей довольно сложно.

По мнению ученых, фрукты и овощи оказывают синергетическое воздействие, то есть витамины и минералы не действуют по отдельности. Однако, чтобы изучить этот вопрос более детально, необходимо провести дополнительные исследования, потратив уйму времени и денег.

Также ученые отмечают 3 важных момента, на которые стоит обратить внимание:

  • в исследовании рассматривается только то, как добавки предотвращают или не предотвращают рак и болезни сердца;
  • участие в эксперименте принимали люди у которых не было дефицита витаминов;
  • в исследовании не было беременных женщин.

"Для беременных по-прежнему очень важно принимать поливитамины. Так, например, фолиевая кислота имеет решающее значение для здорового развития плода", — подчеркнула врач Дженни Джиа из Northwestern Medical Group..

Также добавки стоит продолжать принимать и тем у кого имеется дефицит питательных веществ и витаминов. Например, витамин B12 поступает в основном из белков животного происхождения, поэтому люди, которые не едят мясо, с большей вероятностью будут иметь этот дефицит и могут получить пользу от добавок.

Что касается здоровых людей, то ученые советуют получать витамины и минералы из пищи, а не из таблеток. Синергический эффект, полученный из фруктов и овощей принесет больше пользы для организма, чем из добавок.

Вместо добавок Джиа настоятельно рекомендует придерживайтесь здоровой диеты, регулярно заниматься спортом, поддерживать здоровый вес, не злоупотреблять алкоголем и не курить.