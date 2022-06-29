Гроші на вітер. Учені вивчили ефективність полівітамінів від серцевих захворювань

Для багатьох людей здається привабливим отримати з однієї капсули всі необхідні мінерали та вітаміни за раз, але, як зазначають експерти, це так не працює.

Останнім часом жувальні полівітаміни стали дуже популярними по всьому світу. Багатьом здається привабливим прийняти дозу безлічі корисних вітамінів і мінералів, пише Inverse.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Але згідно з новим дослідженням вчених, у якому вивчалася ефективність полівітамінів у профілактиці раку та серцевих захворювань, ці полівітаміни не приносять жодної користі, а іноді навіть шкодять.

Загалом у цьому експерименті взяли участь 739 803 американців, які мали дефіцит вітамінів. Потім учені вивчили взаємозв'язок між випадками серцевих захворювань і раку серед учасників та полівітамінами.

У результаті з'ясувалося, що вітамінні та мінеральні добавки мали незначну користь або зовсім не впливали на запобігання раку, серцево-судинним захворюванням і смерті. З'єднання бета-каротин взагалі було пов'язане з підвищеним ризиком раку легень і смертю від серцево-судинних захворювань, особливо в курців.

Може здатися дивним, що бета-каротин, який міститься в овочах і який наш організм перетворює на вітамін А, може бути шкідливим. Але виявляється, діставати й розливати по капсулах тільки найкорисніші вітаміни з овочів досить складно.

На думку вчених, фрукти й овочі мають синергетичний вплив, тобто вітаміни та мінерали не діють окремо. Однак, щоб вивчити це питання детальніше, необхідно провести додаткові дослідження, витративши багато часу та грошей.

Також учені відзначають 3 важливі моменти, на які варто звернути увагу:

у дослідженні розглядається тільки те, як добавки запобігають або не запобігають раку та хворобам серця;

участь в експерименті брали люди, у яких не було дефіциту вітамінів;

у дослідженні не було вагітних жінок.

"Для вагітних, як і раніше, дуже важливо приймати полівітаміни. Так, наприклад, фолієва кислота має вирішальне значення для здорового розвитку плоду", — підкреслила лікарка Дженні Джіа з Northwestern Medical Group.

Також добавки варто продовжувати приймати й тим, у кого є дефіцит поживних речовин і вітамінів. Наприклад, вітамін B12 надходить переважно з білків тваринного походження, тому люди, які не їдять м'ясо, з більшою ймовірністю матимуть цей дефіцит і можуть отримати користь від добавок.

Щодо здорових людей, то вчені радять отримувати вітаміни та мінерали з їжі, а не з таблеток. Синергетичний ефект, отриманий із фруктів і овочів, принесе більше користі для організму, ніж із добавок.

Замість добавок Джіа наполегливо рекомендує дотримуватися здорової дієти, регулярно займатися спортом, підтримувати здорову вагу, не зловживати алкоголем і не курити.