Ученые придумали робота, который в будущем "превзойдет Месси" (фото, видео)

Ученые планируют, что к 2050 году робот примет участие в чемпионате мира по футболу в составе одной из команд и выиграет его.

Ученые из Калифорнийского университета создают робота, который будет играть в футбол на чемпионатах мира за национальные сборные и "превзойдет Месси" на стадионе. Об этом сообщает Daily Star.

Робота назвали ARTEMIS, сокращенно от "a robot that exceeds Messi in soccer" (англ. "робот, который превзойдет Месси", — ред). Работа над ним велась много лет, сейчас уже виден положительный прогресс. Ученые также называют робота "Продвинутой роботизированной технологией для улучшенной мобильности и улучшенной устойчивости", но ARTEMIS является более популярным названием.

"Во время испытаний в лаборатории ARTEMIS разогнался до 2,1 метра в секунду, что, по словам исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, делает его самым быстрым в мире шагающим гуманоидным роботом. Также считается, что это первый гуманоидный робот, разработанный в академической среде, который способен бегать, и только третий в целом", — отметили ученые.

Робот уже участвовал в RoboCup, однако ученые не планируют на этом останавливаться. Их цель в том, чтобы робот играл за какую-то из команд в чемпионате мира до 2050 года, причем они ставят целью выигрыш команды.

Журналисты отметили, что ARTEMIS — "первый в своем роде" робот, поскольку он сделан так, что ведет себя как человек с мышцами. Он меньше напоминает робота, а больше футболиста.

Робот также был представлен на одном из технологических съездов — там на него надели черные штаны и ботинки и дали сыграть в футбол. Однако оказалось, что ARTEMIS еще не совсем готов к чемпионату мира, поскольку роботу пока трудно ударить по мячу, иногда он вообще "толкал" воздух.

Робот ARTEMIS Фото: dailystar.co.uk

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Напомним, недавно искусственный интеллект Gemini от Google устал от вопросов пользователя и попросил его умереть.