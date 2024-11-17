"Умные" роботы могут сделать "зеленую" энергию дешевле: как их хотят использовать

Новое устройство позволит обслуживать морские ветроэлектростанции с помощью подводных дронов даже среди бушующих волн, утверждают ученые.

Новое исследование инженеров Эдинбургского университета показало, что подводные роботы, способные прогнозировать волны в режиме реального времени, могут снизить стоимость производства возобновляемой энергии на морских объектах. Об этом пишет Renewable Energy Magazine.

Как отмечают в издании, ранее использование роботов в обслуживании морских платформ было ограничено из-за непредсказуемой природы волн. Однако новые технологии, которые позволяют роботам стабильно работать в неспокойных морях, могут сделать обслуживание морских ветряных электростанций и приливных турбин более дешевым, быстрым и безопасным.

Инженеры разработали инструменты, позволяющие автономным роботам сохранять устойчивое положение среди сильных волн. Они протестировали систему в университетском испытательном резервуаре FloWave, используя данные о волнах, полученные буем в Северном море, чтобы имитировать типы условий, в которых могут работать роботы.

Речь идет об устройстве для обнаружения волн, которое привязывается морскому дну и измеряет направление и высоту волн, передавая информацию в режиме реального времени ближайшему роботу. Таким образом дрон может противостоять стихии, сохраняя стабильное положение.

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По словам ученых новая технология улучшает обычные системы управления, которые медленно реагируют изменения в океане. Кроме того, она совместима с роботами, работающими как близко к поверхности, так и на больших глубинах.

"Формируя прогноз будущих волн и интегрируя его в систему управления, мы можем расширить возможности робота, практически не меняя его аппаратную часть", — отметил исследователь Кайл Уокер.

В свою очередь руководитель исследования доктор Франческо Джорджио-Серки добавил, что расширение использования автономных роботов для обслуживания морских ветряных турбин может сократить затраты на производство чистой энергии. Соответственно, возобновляемая энергия может стать дешевле.

Напомним, британская компания HonuWorx намерена развернуть флот из 50 роботизированных подводных лодок Loggerhead для работы на энергетических объектах, включая морские ветряные электростанции, сократив таким образом выбросы в окружающую среду.

Также сообщалось, что компании Cobra Wind International, LiftOff и Kincardine Dragados SA впервые осуществили замену генератора на турбине плавучей ветряной электростанции Кинкардин в Шотландии без буксировки установки в порт, что является новым походом к обслуживанию турбин.