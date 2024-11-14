Солнечные панели продаются в Европе за копейки: эксперты назвали причины падения цен

Цены на солнечные панели в Европе останутся низкими в краткосрочной перспективе — всего 0,06 евро за 1 Вт.

Цены на солнечные модули достигли нового минимума на этой неделе, говорит Лин ван Беллен, менеджер по развитию бизнеса в Европе для Search4Solar, европейской платформы купли-продажи продуктов солнечной энергетики. Об этом пишет PV Magazine.

На этой неделе на европейской платформе Search4Solar для купли-продажи солнечных панелей, инверторов и аккумуляторов была зафиксирована рекордная цена на солнечные панели — 0,055 евро (0,058 долл. США) /Вт.

"Это первый раз, когда порог в 0,06 евро/Вт был преодолен", — рассказала менеджер по развитию бизнеса в Европе в Search4Solar Лин Ван Беллен.

"Это значительная возможность для предприятий и установщиков, желающих инвестировать в устойчивую энергетику. Для наших клиентов это означает, что теперь они могут приобретать высококачественные солнечные панели по самой низкой цене и достигать своих целей в области устойчивого развития с меньшими затратами" — заключил он.

Ван Беллен отметил, что недавнее снижение цен перешло от небольших, постепенных шагов к более масштабному снижению.

"Мы видим, как поставщики стремятся сократить свои запасы, что привело к чрезвычайно конкурентоспособному ценообразованию. Тот, кто первым снижает цены, создает импульс к покупке, что ставит вас впереди остальных", — заявил он.

"Однако это означает, что производителям придется спуститься еще ниже, чтобы снова стать конкурентоспособными. Когда запасы резко сократятся, снова будет лучший баланс между предложением и спросом".

Search4Solar заявила, что несколько факторов, включая высокие темпы производства, повышение эффективности цепочки поставок и растущую рыночную конкуренцию, привели к такому падению цен. Поставщики отреагировали снижением цен, чтобы удовлетворить спрос и сбалансировать свои запасы.

Превышение порога в 0,06 евро/Вт может означать, что цены на солнечные модули на европейском рынке достигли самой низкой точки.

"Это "дно" в ЕС", — сказал Ван Беллен. "Следующим шагом может стать отправка продукции обратно в Китай или продажа ее в Африке". Search4Solar ожидает, что в краткосрочной перспективе цены останутся низкими, однако спрос и предложение могут быстро повлиять на эту тенденцию.

"Клиенты, желающие воспользоваться этим предложением, должны действовать быстро. Учитывая исторически низкие цены, сейчас самое время инвестировать в солнечную энергию", — сказал ван Беллен.

"Эти цены представляют собой редкую возможность для установщиков и разработчиков проектов сэкономить на расходах, одновременно делая устойчивую энергию более доступной для своих клиентов".

Согласно последним данным OPIS, цены на солнечные модули с туннельно-оксидным пассивированным контактом (TOPCon) на прошлой неделе варьировались от минимума в 0,080 евро/Вт до максимума в 0,120 евро/Вт, а средняя цена составила 0,101 евро/Вт.

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