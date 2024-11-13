Как зарядить солнечные батареи без солнца: пять полезных советов на осень и зиму

Солнечные панели служат неплохим источником энергии, но с наступлением холодов их эффективность снижается из-за нехватки света.

Из-за реальных и возможных отключений света, а также повышения тарифов, жители Украины активно переходят на альтернативные источники энергии, например, используют светильники со встроенными солнечными панелями. Они не только дают бесплатное освещение, но добавляют уюта в доме или во дворе. Для оптимальной работы таким светильникам нужны прямой солнечный свет, поэтому осенью и зимой, когда часто стоит пасмурная погода, идет дождь или снег, возникают проблемы. Издание Tom's Guide выяснило, что делать, если Солнце не светит.

1. Окно и холод

Если светильники стоят на улице, то в пасмурную погоду стоит занести их для зарядки в дом и поставить у окна, лучше, если туда попадают солнечные лучи. Светодиодные солнечные фонарики могут заряжаться через стекло, поскольку фотоэлектрические элементы достаточно чувствительны, чтобы улавливать волны света правильной длины.

Cолнечные панели могут заряжаться и в пасмурную погоду Фото: Future

Эксперты советуют выбрать для этого холодную погоду, ведь солнечные фонари лучше заряжаются при низких температурах. Это связано с тем, что электроны внутри солнечных панелей не будут совершать чрезмерных движений. В результате возникает большая разница напряжений и производится больше энергии.

Такое решение поможет лишь на некоторое время. Важно помнить, что солнечные фонари гораздо эффективнее работают на открытом воздухе при естественном дневном свете.

2. Чистота — залог успеха

Со временем светильники покрываются пылью и грязью, особенно на улице. Все это мешает солнечному свету достигать фотоэлементов, и батарея хуже заряжается.

Можно аккуратно протереть панель чистой, влажной салфеткой из микрофибры, не используя мыла или каких-либо моющих средств, поскольку они могут оставить разводы. Чистые элементы будут хорошо преобразовывать энергию даже в пасмурную погоду.

Очищать солнечные панели нужно осторожно Фото: Future

3. Обман с искусственным освещением

Солнечные фонари можно заряжать без солнца, используя искусственное освещение от комнатных лампочек, светодиодных фонарей, ламп накаливания или даже яркие фонарики, могут обеспечить достаточно света для панелей.

Обычно солнечные элементы реагируют на любой сильный свет, поскольку они работают на волнах схожей длины. Нужно разместить светильники на расстоянии нескольких сантиметров от поверхности панелей, чтобы пошла зарядка. Стоит отметить, что таким образом процесс занимает гораздо больше времени — до 12 часов, в зависимости от мощности лампочки. Лучше всего подойдет 40–100 Вт.

Зарядка солнечной батареи искусственным светом

4. Временный отдых

Иногда следует выключать солнечные фонари на 72 часа для повышения эффективности зарядки. Такую процедуру эксперты рекомендуют проводить раз или два в месяц, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

Это называется "глубокой зарядкой". Несмотря на выключение, батареи все равно будут заряжаться и накапливать энергию для достижения наилучших результатов. Лучше всего оставить устройство на улице там, где на них будет падать как можно больше солнечного света.

5. Внешний аккумулятор

Многие светильники сегодня имеют разъем USB. Благодаря этому их можно заряжать через кабель от настенной розетки или, если нет электроснабжения, от павербанка или другого устройства с уже заряженной батареей. Хотя этот вариант требует источника электроэнергии, полезно иметь такую альтернативу солнцу.

Ранее писали, как можно установить солнечные батареи для электроснабжения квартир. Их можно разместить на балконе, фасаде или крыше жилого дома, но в каждом случае есть свои нюансы.