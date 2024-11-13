Як зарядити сонячні батареї без сонця: п'ять корисних порад на осінь і зиму

Сонячні панелі служать непоганим джерелом енергії, але з настанням холодів їхня ефективність знижується через брак світла.

Через реальні та можливі відключення світла, а також підвищення тарифів, жителі України активно переходять на альтернативні джерела енергії, наприклад, використовують світильники з вбудованими сонячними панелями. Вони не тільки дають безкоштовне освітлення, а й додають затишку в оселі чи на подвір'ї. Для оптимальної роботи таким світильникам потрібне пряме сонячне світло, тож восени й узимку, коли часто стоїть похмура погода, йде дощ або сніг, виникають проблеми. Видання Tom's Guide з'ясувало, що робити, якщо Сонце не світить.

1. вікно і холод

Якщо світильники стоять на вулиці, то в похмуру погоду варто занести їх для зарядки в будинок і поставити біля вікна, краще, якщо туди потрапляють сонячні промені. Світлодіодні сонячні ліхтарики можуть заряджатися через скло, оскільки фотоелектричні елементи досить чутливі, щоб уловлювати хвилі світла правильної довжини.

Сонячні панелі можуть заряджатися і в похмуру погоду Фото: Future

Експерти радять обрати для цього холодну погоду, адже сонячні ліхтарі краще заряджаються за низьких температур. Це пов'язано з тим, що електрони всередині сонячних панелей не здійснюватимуть надмірних рухів. У результаті виникає більша різниця напруг і виробляється більше енергії.

Таке рішення допоможе лише на деякий час. Важливо пам'ятати, що сонячні ліхтарі набагато ефективніше працюють на відкритому повітрі при природному денному світлі.

2. Чистота — запорука успіху

Згодом світильники покриваються пилом і брудом, особливо на вулиці. Усе це заважає сонячному світлу досягати фотоелементів, і батарея гірше заряджається.

Можна акуратно протерти панель чистою, вологою серветкою з мікрофібри, не використовуючи мила або будь-яких мийних засобів, оскільки вони можуть залишити розводи. Чисті елементи будуть добре перетворювати енергію навіть у похмуру погоду.

Очищати сонячні панелі потрібно обережно Фото: Future

3. обман зі штучним освітленням

Сонячні ліхтарі можна заряджати без сонця, використовуючи штучне освітлення від кімнатних лампочок, світлодіодних ліхтарів, ламп розжарювання або навіть яскраві ліхтарики, що можуть забезпечити достатньо світла для панелей.

Зазвичай сонячні елементи реагують на будь-яке сильне світло, оскільки вони працюють на хвилях схожої довжини. Потрібно розмістити світильники на відстані кількох сантиметрів від поверхні панелей, щоб пішла зарядка. Варто зазначити, що таким чином процес займає набагато більше часу — до 12 годин, залежно від потужності лампочки. Найкраще підійде 40-100 Вт.

Заряджання сонячної батареї штучним світлом

4. Тимчасовий відпочинок

Іноді слід вимикати сонячні ліхтарі на 72 години для підвищення ефективності зарядки. Таку процедуру експерти рекомендують проводити раз або два на місяць, щоб продовжити термін служби акумулятора.

Це називається "глибокою зарядкою". Незважаючи на вимкнення, батареї все одно заряджатимуться і накопичуватимуть енергію для досягнення найкращих результатів. Найкраще залишити пристрій на вулиці там, де на них падатиме якомога більше сонячного світла.

5. Зовнішній акумулятор

Багато світильників сьогодні мають роз'єм USB. Завдяки цьому їх можна заряджати через кабель від настінної розетки або, якщо немає електропостачання, від павербанка чи іншого пристрою з уже зарядженою батареєю. Хоча цей варіант потребує джерела електроенергії, корисно мати таку альтернативу сонцю.

Раніше писали, як можна встановити сонячні батареї для електропостачання квартир. Їх можна розмістити на балконі, фасаді або даху житлового будинку, але в кожному випадку є свої нюанси.