Солнечные панели для квартир: как лучше установить, сколько энергии дают и где взять деньги

Жители многоквартирных домов могут разместить панели у себя на балконах, фасадах и крышах, но в каждом случае есть свои нюансы.

Многие украинцы стремятся иметь у себя дома солнечные электростанции, чтобы быть энергонезависимыми и не страдать из-за отключения света во время войны. Фокус узнал, как можно установить их для питания квартир или многоквартирных домов, насколько это выгодно, как можно получить помощь от государства.

Если речь о многоэтажном жилом доме, то сейчас есть три способа установки: на балконе, фасаде или крыше. Рассмотрим их отдельно.

Солнечная станция на балконе

На балконе можно установить небольшие солнечные панели и подключить их к аккумулятору с инвертором, лучше, если система накопления будет в самой квартире, чтобы ее не повредили осадки. Такие системы имеют относительно небольшую мощность (до 10 кВт), хотя вполне могут обеспечить базовые потребности во время кратковременных отключений света. Балкон должен выходить на южную сторону, иначе будет производиться слишком мало энергии. Кроме того, панели надо установить под определенным углом, чтобы они улавливали как можно больше солнечного света.

Чтобы смонтировать статические солнечные панели на балконе или лоджии, нужно получить разрешение руководства жилого комплекса или управляющей компании. Если дом является объектом культурного наследия, то его нельзя портить установкой такого оборудования.

Солнечные панели на балконе жилого дома Фото: Скриншот

Существует более простая и дешевая альтернатива — портативные солнечные панели. Как правило, они раскладываются "конвертом" или "гармошкой", устанавливаются на встроенных ножках, а затем с помощью кабеля подключаются к генератору — особой зарядной станции, которая накапливает электроэнергию и может при этом питать некоторые устройства. При необходимости можно подвесить их под определенным углом. Преимущество в том, что портативные панели можно в любой момент разложить или убрать, из недостатков — небольшая мощность (до 400 Вт). Ранее Фокус писал о лучших моделях портативных панелей, которые можно купить, в том числе, и в Украине.

Портативная солнечная панель Bluetti PV120 портативная солнечная панель Фото: Скриншот

Еще в 2022 году житель Днепра Владимир Штенгелов установил солнечную панель на балконе своей квартиры, подключив к инвертору и аккумулятору на 100 А*ч. Этого запаса энергии хватает на 6 часов работы газового котла, 12-вольтового освещения на кухне и в коридоре, зарядки смартфонов.

Солнечные панели на фасаде

Для установки панелей на фасаде дома нужно получить разрешение компании-управителя и большинства жителей. Например, как показал проекту "ТвойДом" житель 9-этажного дома в Киеве Владислав Медун разместил на фасаде под окном на втором этаже две панели мощностью 960 Вт. Находясь параллельно стене, они имеют плохой угол относительно Солнца, поэтому даже в ясную погоду работают только в полсилы и генерируют до 500 Вт, а зимой и в облачный день — от 50 до 100 Вт в час.

Панели подключены к инвертору мощностью 3 кВт и аккумулятору емкостью 3 кВт/часа. За день можно выработать около 3-4 кВт энергии. Хватает на бытовые нужды при отключениях света. Квартира Владислава потребляет из сети около 200 кВт в месяц, а после установки солнечной станции — на 100 кВт меньше, то есть вдвое. Так в августе система обеспечила как раз 100 кВт*ч.

Панели обошлись в 200 долларов, по подсчетам владельца, таким образом они окупятся за 2-3 года. Но если учитывать еще и стоимость аккумулятора и инвертора, то инвестиции не окупятся никогда. Стоимость установки такого оборудования под ключ начинается от 1600 долларов, и лучше не экономить на изделиях и услугах электриков, ведь может произойти пожар. Владислав Медун из-за этого не жалеет, ведь система дает комфорт и энергонезависимость во время перебоев с электроснабжением.

Солнечные панели на фасаде дома Владимира Медуна Фото: Скриншот

Солнечные панели на крыше

Это самый эффективный способ генерации электроэнергии, ведь на крыше можно установить большое количество панелей под оптимальным углом. Компания Green Planet уверяет: установка солнечной электростанции в многоэтажном доме не нужно согласовывать с энергоснабжающей компанией, если она будет работать только для собственного потребления без отдачи в общую сеть, однако надо получить согласие 75% жителей. Чтобы не возникло никаких проблем, стоит обратиться к профессиональному инсталлятору, получить от него чертежи расположения и крепления оборудования и электрическую схему подключения.

Например, Объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) "Локомотив Киев" в доме 1973 года ("чешка") установило на крыше панели мощностью 14,7 кВт, а инвертор 12 кВт и аккумуляторы 30 кВт*ч смонтировало в помещении, где раньше был мусоропровод. Полного заряда хватит для работы отопления и водоснабжения в течение 10-12 часов, при коротких отключениях по несколько часов можно дополнительно запитать освещение в подъезде, камеры наблюдения, домофоны.

ОСМД установила станции за свой счет, потратив 950 тысяч гривен, но планирует получить частичную компенсацию по программам "ГринДом" от Фонда энергоэффективности (440 000 грн) и Киевской городской государственной администрации (200 000 грн). Жители также рассчитывают, что город в 2025 году установит в доме вдвое больше такого же оборудования — это позволит заживить по одному лифту в каждом подъезде. Они предполагают, что инвестиции окупятся за 5-7 лет.

Солнечные панели на крыше ОСМД "Локомотив Киев" Фото: Скриншот

ОСМД "Порядок Шептицкого, 12" в 2023 году потратило около 1 млн грн на первую очередь солнечных электростанций. По условиям киевской программы "70 на 30%" из городского бюджета на этот проект выделили еще 3 млн грн, за которые построили вторую очередь. Сейчас в систему входят солнечные панели мощностью 40 кВт, аккумуляторы емкостью 90 кВт*ч, инвертор мощностью 12 кВт, в сентябре 2024 года она заработала на полную мощность.

По словам председателя ОСМД Станислава Донцова, каждый день станция генерирует 85-90 кВт электроэнергии, что почти полностью покрывает все потребности дома: насосы для воды, освещение, интернет, пассажирский лифт. Остается даже лишняя энергия, в сентябре — около 30-40 кВт, летом — 50-60 кВт в сутки.

ОСМД первым в Украине получило статус активного потребителя. Это позволяет летом, когда солнечные модули генерируют много электроэнергии, отдавать излишки в сеть (около 1500-2000 кВт*ч), а зимой возвращать "долг", получая компенсацию. Для этого устанавливается двунаправленный счетчик.

"Логика такова, чтобы ваш общегодовой счет свелся к определенному минимуму. То есть те излишки, которые вы отдали, будут учтены как переплата в зимний период, когда генерация минимальна. От вашего фактического потребления вычтут те величины, которые вы отдали в течение солнечной части года", — пояснил Станислав Донцов.

Еще ОСМД хочет установить специальные тепловые насосы, которые благодаря солнечной энергии будут не только качать, но и нагревать воду в доме. Учитывая все это, ожидаемая окупаемость электростанции составляет от 3 до 5 лет.

Примеры установки солнечных панелей в домах Киева

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По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" Объединения совладельцев многоквартирных домов и жилищно-строительные кооперативы могут получить до 5 млн грн на пять лет под 7% на приобретение и установку солнечных электростанций, сообщает Минэкономики. Для этого нужно обратиться в один из 46 уполномоченный банков.

В рамках программы "ГринДом" Фонд энергоэффективности выдает гранты до 1 млн грн на солнечные станции и до 2 млн грн на тепловые насосы. Программа действует сейчас в Киеве, Львове, Виннице, Хмельницком, средства можно потратить только на приобретение оборудования и проведение энергоаудита, но не на работы по установке.

Пресс-служба Соломенского районного совета в Facebook 29 октября отметила, что в 2024 году в Киеве втрое увеличили суммы возмещения на приобретение генераторов и солнечных станций, особенно для домов большой этажности. Сейчас ОСМД и ЖСК возмещают не более 100 000 грн для домов до 6 этажей (включительно); 200 000 грн — от 7 до 16 этажей; 300 000 грн — от 17 этажей, а также для домов с котельными.

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