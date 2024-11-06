Получают свет и воду: жители поселка в Украине установили две солнечные станции (видео)

При блекаутах солнечная станция на водоканале обеспечит водой почти 7000 жителей. Вторая станция может питать больницу в течение двух дней.

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В поселке Сосница Корюковкого района Черниговской области установили солнечные панели на крыше больницы и на территории водоканала. Об этом рассказал председатель Сосницкой общины Андрей Портный в репортаже "Суспільне Чернігів".

В Соснице установили вторую солнечную станцию

Чиновник отметил, что новая гибридная солнечная электростанция ​​мощностью 40 кВт будет обеспечивать бесперебойную работу центрального водозабора в поселке. Благодаря ей почти 7 000 жителей смогут получать воду при блекаутах.

Вторая солнечная электростанция ​​мощностью 25 кВт установлена на крыше местной больницы. Она обеспечивает энергией медицинское учреждение уже три месяца. За это время станция помогла больнице сэкономить более 22 тысяч гривен. Управляется эта система через интернет. При блекауте станция может закрывать минимальные потребности больницы в электроэнергии в течение двух суток.

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"Эти две станции позволяют полностью обеспечить электроэнергию и больницу, и водоканал, а также существенно уменьшить потребление электричества, стоимость которого постоянно растет. Что, в свою очередь, является существенным источником расходов местного бюджета", — подчеркнул Андрей Портный.

Глава общины также отметил, что обе солнечные станции были установлены на условиях софинансирования с донорскими организациями. Так, станция в больнице стоила 1,6 миллиона гривен и была куплена за донорские средства. За счет бюджета общины только заменили крышу и подготовили для установки панелей.

Что касается водоканала, то община закупает за свои средства дополнительные аккумуляторы на 30 кВт. Это будет 200 000 гривен, которые заплатит община на условиях софинансирования. Сама электростанция стоит 1,5 миллиона гривен.

Напомним, в Долинской общине Кировоградской области планируют установить 20 ветряных турбин, которые могут полностью закрыть потребности общины в электричестве.

Также сообщалось, что в Черниговской области мужчина оборудовал у себя во дворе систему альтернативных источников энергии, которая включает солнечный коллектор для нагрева воды, ветрогенератор и солнечные панели.