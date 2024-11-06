Отримують світло і воду: жителі селища в Україні встановили дві сонячні станції (відео)

Під час блекаутів сонячна станція на водоканалі забезпечить водою майже 7000 жителів. Друга станція може живити лікарню протягом двох днів.

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У селищі Сосниця Корюківського району Чернігівської області встановили сонячні панелі на даху лікарні та на території водоканалу. Про це розповів голова Сосницької громади Андрій Портний у репортажі "Суспільне Чернігів".

У Сосниці встановили другу сонячну станцію

Чиновник зазначив, що нова гібридна сонячна електростанція потужністю 40 кВт забезпечуватиме безперебійну роботу центрального водозабору в селищі. Завдяки їй майже 7 000 жителів зможуть отримувати воду під час блекаутів.

Другу сонячну електростанцію потужністю 25 кВт встановлено на даху місцевої лікарні. Вона забезпечує енергією медичний заклад уже три місяці. За цей час станція допомогла лікарні заощадити понад 22 тисячі гривень. Управляється ця система через інтернет. Під час блекауту станція може закривати мінімальні потреби лікарні в електроенергії протягом двох діб.

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"Ці дві станції дають змогу повністю забезпечити електроенергією і лікарню, і водоканал, а також суттєво зменшити споживання електрики, вартість якої постійно зростає. Що, своєю чергою, є суттєвим джерелом видатків місцевого бюджету", — наголосив Андрій Портний.

Голова громади також зазначив, що обидві сонячні станції були встановлені на умовах співфінансування з донорськими організаціями. Так, станція в лікарні коштувала 1,6 мільйона гривень і була куплена за донорські кошти. Коштом бюджету громади лише замінили дах і підготували для встановлення панелей.

Що стосується водоканалу, то громада закуповує за свої кошти додаткові акумулятори на 30 кВт. Це буде 200 000 гривень, які заплатить громада на умовах співфінансування. Сама електростанція коштує 1,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, у Долинській громаді Кіровоградської області планують встановити 20 вітряних турбін, які можуть повністю закрити потреби громади в електриці.

Також повідомлялося, що в Чернігівській області чоловік обладнав у себе на подвір'ї систему альтернативних джерел енергії, що включає сонячний колектор для нагріву води, вітрогенератор і сонячні панелі.