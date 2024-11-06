Можуть забезпечити енергією десятки міст: в Україні встановлять 20 вітряних турбін

Заплановані в Долинській громаді вітряні та сонячні станції здатні забезпечувати електрикою всю Кіровоградську область, вважає голова громади.

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У Долинській громаді Кіровоградської області планують встановити 20 вітряних турбін, які можуть повністю закрити потреби громади в електриці. Про це сказав міський голова Долинської Євген Звездовський в інтерв'ю "Суспільне Кропивницький".

За словами чиновника, у громаді вже встановили прилади для дослідження швидкості вітру. Вони являють собою вежі без лопатей, але з датчиками, які аналізують рух вітру. Першу вежу поставили в травні, і вона має постояти рік.

"Уже попередньо зрозуміло, що цієї енергії достатньо, тобто насправді дослідження вже на завершальній стадії. Тепер тільки справа технічна — побудувати вітряки та передати електроенергію від них у глобальну мережу", — зазначив Євген Звездовський.

Сумарна потужність 20 вітряних турбін має становити 100 МВт. За словами міського голови, цього вистачить, щоб забезпечити електроенергією всю громаду. Проєкт буде реалізовано за кошти приватного інвестора.

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Євген Звездовський також зазначив, що цього року громада також встановила 200 сонячних панелей на сумарну потужність 120 кіловатів. Вони живлять частину комунальних будівель. За його словами, якщо запрацюють усі заплановані вітряки та сонячні електростанції, то генерованої ними енергії вистачить на всю область.

"Долинська споживає п'ять мегават потужності на годину. Ми зараз готуємо 100 мегават сонця і 100 мегават вітру. Це 200 мегават. Тобто таких 40 населених пунктів, як Долинська, можуть бути з електроенергією. А в нас 49 громад. Я думаю, що ці проєкти можуть забезпечити всю область за умови, що таку потужність зможе прийняти глобальна мережа саме від Долинської. Тут питання суто в технічних можливостях", — пояснив чиновник.

Нагадаємо, мешканець села Багринівка Чернівецької області Танасій Кучурян купив вітряну турбіну ще 2020-го року, проте за останні чотири роки так і не зміг її запустити через низку причин.

Також повідомлялося, що нідерландська компанія Archimedes представила компактну і майже безшумну вітряну турбіну Liam F1 Mini Urban, створену спеціально для міського використання.