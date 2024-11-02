"Знищує" сонячні панелі: представлено тиху мінітурбіну для міських будинків (фото)

Компактна вітряна турбіна Liam F1 Mini може виробляти до 1500 кВтг, генеруючи енергію навіть за низької швидкості вітру.

Related video

Нідерландська компанія Archimedes представила компактну і майже безшумну вітряну турбіну Liam F1 Mini Urban, розроблену для міського використання. Про це пише портал ECOticias.

Як зазначають у виданні, вітроенергетика поступово стає так само популярною, як і сонячна енергія, "знищуючи" сонячні панелі. Так, інноваційна турбіна Liam F1 Mini Urban зайняла нову нішу на ринку відновлюваної енергії, розв'язавши проблему вітрової генерації в міських районах. Вона тиха, компактна й економічно вигідна.

За даними виробника, Liam F1 Mini Urban може виробляти до 1500 кВтг електроенергії на рік. Одна з головних переваг турбіни — вона майже безшумна, тому ідеально підходить для міських і приміських районів. Завдяки своїй конічній конструкції і діаметру всього в 0,75 метра, турбіна може поміститися в зонах з високою щільністю населення.

Liam F1 Mini Urban Фото: RenewPower.com

Повідомляється, що завдяки спіралеподібній структурі Liam F1 Mini Urban може самостійно підлаштовуватися під напрямок вітру так само, як рухається флюгер. Ця особливість гарантує оптимальну продуктивність і вироблення електроенергії незалежно від вітрових умов. Турбіна може генерувати енергію навіть за низької швидкості вітру в 5 м/с.

Ще одна заявлена перевага Liam F1 Mini Urban — простота обслуговування. Крім того, за бажання її можна об'єднати з сонячними панелями, щоб сформувати комбіновану систему, яка може одночасно використовувати і вітер, і сонце.

Нагадаємо, в Пекіні відбулася виставка China Wind Power 2024, у рамках якої було представлено вітряну турбіну GWH204-4-4,55 МВт від компанії Goldwind, здатну генерувати електроенергію навіть за невеликого вітру.

Також повідомлялося, що в Жовтому морі випробують першу в Китаї плавучу фотоелектричну платформу, стійку до впливу морських хвиль, яка отримала назву Yellow Sea No. 1.