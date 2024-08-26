Безшумна вітряна турбіна "знищує" сонячні панелі: 1500 кВт*год безкоштовної енергії (відео)

Вітрогенератори настільки малі, що їх можна встановити на даху приватного або багатоповерхового будинку. Вони працюють за швидкості вітру 5 м/с.

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Стартап The Arhimedes (Нідерланди) розробив LIAM F1 UWT — невелику і тиху вітряну турбіну для міського використання з потужністю генерації від 300 до 2500 кВт*год, що становить приблизно половину середнього споживання домогосподарства, пише есocociac.com.

Традиційні вітряні турбіни вимагають великих ділянок землі з їхніми гігантськими лопатями, які, до того ж становлять небезпеку для птахів і перешкоджають використанню цих земель. Ось чому мета інженерів — зменшити розмір пристроїв і підвищити їхню ефективність, а також отримати можливість генерувати чисту енергію за тихого вітру. Одним із таких рішень є гексагональні вітряні турбіни, розроблені шотландською компанією The Archimedes, — LIAM F1 UWT.

Ця безшумна вітряна турбіна зі спіральною конструкцією, натхненна спіраллю Архімеда, має діаметр 1,50 м і важить не більше 100 кг. Її конструкція дає змогу рухатися відповідно до змін напряму вітру, щоб максимально використовувати всі повітряні потоки та виробляти в середньому 1500 кВт*год на рік за вітру лише 5 м/с.

Ще одним ключовим моментом у розробці LIAM F1 є синергія з іншими поновлюваними джерелами енергії, такими як сонячні панелі та системи зберігання енергії. Це значно скорочує споживання з електромережі, унеможливлюючи викиди CO2 та заощаджуючи значні кошти для домогосподарства.

Новий безшумний генератор для особистого споживання здатний перетворювати 88% енергії вітру на корисну енергію. Коли вітру недостатньо, користувач зможе перейти на сонячну енергію.

Постійні зусилля Європейського союзу з розробки та впровадження систем виробництва відновлюваної енергії дали змогу декарбонізувати електромережі та значно скоротити викиди CO2. Фактично, згідно з останніми звітами, європейські країни виробляють достатньо сонячної енергії, щоб надлишки відправляти в державну мережу. Однак "конкуренти", вітряки, теж розвиваються і енергія вітру не поступається за популярністю сонячній. Доказ тому — такі інновації, як LIAM F1.

Раніше ми писали, що вібруючі вітряні турбіни замінять звичайні вітряки. Турбіни нового типу визнані найбезпечнішими для людей і птахів, вони прослужать довше і вони дешевші у виробництві.