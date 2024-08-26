Бесшумная ветряная турбина "уничтожает" солнечные панели: 1500 кВт*ч бесплатной энергии (видео)

Ветрогенераторы настолько малы, что их можно установить на крыше частного или многоэтажного дома. Они работают при скорости ветра 5 м/с.

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Стартап The Arhimedes (Нидерланды) разработал LIAM F1 UWT — небольшую и тихую ветряную турбину для городского использования с мощностью генерации от 300 до 2500 кВт*ч, что составляет примерно половину среднего потребления домохозяйства, пишет еcoticias.com.

Традиционные ветряные турбины требуют больших участков земли с их гигантскими лопастями, которые, к тому же представляют опасность для птиц и препятствуют использованию этих земель. Вот почему цель инженеров — уменьшить размер устройств и повысить их эффективность, а также получить возможность генерировать чистую энергию при тихом ветре. Одним из таких решений являются гексагональные ветряные турбины, разработанные шотландской компанией The Archimedes, — LIAM F1 UWT.

Эта бесшумная ветряная турбина со спиральной конструкцией, вдохновленная спиралью Архимеда, имеет диаметр 1,50 м и весит не более 100 кг. Ее конструкция позволяет двигаться в соответствии с изменениями направления ветра, чтобы максимально использовать все воздушные потоки и вырабатывать в среднем 1500 кВт*ч в год при ветре всего 5 м/с.

Еще одним ключевым моментом в разработке LIAM F1 является синергия с другими возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечные панели и системы хранения энергии. Это значительно сокращает потребление из электросети, исключая выбросы CO2 и экономя значительные средства для домохозяйства.

Новый бесшумный генератор для личного потребления способен преобразовывать 88% энергии ветра в полезную энергию. Когда ветра недостаточно, пользователь сможет перейти на солнечную энергию.

Постоянные усилия Европейского союза по разработке и внедрению систем производства возобновляемой энергии позволили декарбонизировать электросети и значительно сократить выбросы CO2. Фактически, согласно последним отчетам, европейские страны производят достаточно солнечной энергии, чтобы излишки отправлять в государственную сеть. Однако "конкуренты", ветряки, тоже развиваются и энергия ветра не уступает по популярности солнечной. Доказательство тому — такие инновации, как LIAM F1.

Ранее мы писали, что вибрирующие ветряные турбины заменят обычные ветряки. Турбины нового типа признаны самыми безопасными для людей и птиц, они прослужат дольше и они дешевле в производстве.