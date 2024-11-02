"Уничтожает" солнечные панели: представлена тихая мини-турбина для городских домов (фото)

Компактная ветряная турбина Liam F1 Mini может вырабатывать до 1500 кВтч, генерируя энергию даже при низкой скорости ветра.

Related video

Нидерландская компания Archimedes представила компактную и почти бесшумную ветряную турбину Liam F1 Mini Urban, разработанную для городского использования. Об этом пишет портал ECOticias.

Как отмечают в издании, ветроэнергетика постепенно становиться так же популярна, как и солнечная энергия, "уничтожая" солнечные панели. Так, инновационная турбина Liam F1 Mini Urban заняла новую нишу на рынке возобновляемой энергии, решив проблему ветровой генерации в городских районах. Она тихая, компактна и экономически выгодна.

По данным производителя, Liam F1 Mini Urban может вырабатывать до 1500 кВтч электроэнергии в год. Одно из главных преимуществ турбины — она почти бесшумна, поэтому идеально подходит для городских и пригородных районов. Благодаря своей конической конструкции и диаметру всего в 0,75 метра, турбина может поместиться в зонах с высокой плотностью населения.

Liam F1 Mini Urban Фото: RenewPower.com

Сообщается, что благодаря спиралевидной структуре Liam F1 Mini Urban может самостоятельно подстраиваться под направление ветра так же, как движется флюгер. Эта особенность гарантирует оптимальную производительность и выработку электроэнергии независимо от ветровых условий. Турбина может генерировать энергию даже при низкой скорости ветра в 5 м/с.

Еще одно заявленное преимущество Liam F1 Mini Urban — простота обслуживания. Кроме того, при желании ее можно объединить с солнечными панелями, чтобы сформировать комбинированную систему, которая может одновременно использовать и ветер, и солнце.

Напомним, в Пекине прошла выставка China Wind Power 2024, в рамках которой была представлена ветряная турбина GWH204-4-4,55 МВт от компании Goldwind, способная генерировать электроэнергию даже при небольшом ветре.

Также сообщалось, что в Желтом море испытают первую в Китае плавучую фотоэлектрическую платформу, устойчивую к воздействию морских волн, которая получила название Yellow Sea No. 1.