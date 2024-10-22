Китай впервые отправит солнечные панели в море: что сделают с турбинами (видео)
Ожидается, что морская солнечная установка будет выдерживать 10-метровые волны и дополнит существующие ветряные станции в будущем .
В Желтом море испытают первую в Китае плавучую фотоэлектрическую платформу, устойчивую к воздействию морских волн, которая получила название Yellow Sea No. 1. Об этом пишет портал New Atlas.
Сообщается, что Yellow Sea No. 1 в настоящее время проходит окончательную настройку оборудования в Желтом море перед началом годичного экспериментального периода. Платформу установят на территории ветряной электростанции, эксплуатируемой Huaneng Group на юге полуострова Шаньдун.Важно
По данным портала, поверхность испытательной установки площадью 1624 квадратных метров включает 434 фотоэлектрических панели. Платформа имеет высоту 9 метров и опирается на систему из 64 буев, установленных вокруг нижней части конструкции. Тросы, закрепленные на морском дне, удерживают ее на месте. Ожидается, что система сможет выдерживать 10-метровые волны.
Инженер проекта Би Ченг отметил, что волны оставляют на панелях кристаллы соли, что влияет на их эффективность. Кроме того, морская вода разъедает фотоэлектрические компоненты и электрические системы. Поэтому было принято решения поднять платформу повыше. Исследователи будут тестировать три различные технологии и четыре различные мощности для определения наиболее надежной установки.
"Даже в морских условиях, невиданных за последние 50 лет, волны не будут соприкасаться с нашими фотоэлектрическими панелями", — утверждает Би Ченг.
Экспериментальная фаза будет проходить примерно в 30 километрах от берега в водах глубиной 30 метров. Исследователи будут контролировать устойчивость панелей к ветру и волнам, общую долговечность, а также оценивать их эффективность и требовательность в обслуживании. В будущем подобные солнечные установки планируют интегрировать с существующими офшорными ветряными электростанциями.
Напомним, японская компания Kyosemi выпустила новаторскую сферическую батарею, которая поглощает солнечный свет со всех сторон.
В свою очередь немецкая компания Heliatek создала солнечную пленку на основе органических фотоэлектрических элементов, которая может превратить практически любое здание в генератор.