Китай впервые отправит солнечные панели в море: что сделают с турбинами (видео)

Ожидается, что морская солнечная установка будет выдерживать 10-метровые волны и дополнит существующие ветряные станции в будущем .

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В Желтом море испытают первую в Китае плавучую фотоэлектрическую платформу, устойчивую к воздействию морских волн, которая получила название Yellow Sea No. 1. Об этом пишет портал New Atlas.

Китай готовится испытать ellow Sea No. 1 в море

Сообщается, что Yellow Sea No. 1 в настоящее время проходит окончательную настройку оборудования в Желтом море перед началом годичного экспериментального периода. Платформу установят на территории ветряной электростанции, эксплуатируемой Huaneng Group на юге полуострова Шаньдун.

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По данным портала, поверхность испытательной установки площадью 1624 квадратных метров включает 434 фотоэлектрических панели. Платформа имеет высоту 9 метров и опирается на систему из 64 буев, установленных вокруг нижней части конструкции. Тросы, закрепленные на морском дне, удерживают ее на месте. Ожидается, что система сможет выдерживать 10-метровые волны.

Инженер проекта Би Ченг отметил, что волны оставляют на панелях кристаллы соли, что влияет на их эффективность. Кроме того, морская вода разъедает фотоэлектрические компоненты и электрические системы. Поэтому было принято решения поднять платформу повыше. Исследователи будут тестировать три различные технологии и четыре различные мощности для определения наиболее надежной установки.

"Даже в морских условиях, невиданных за последние 50 лет, волны не будут соприкасаться с нашими фотоэлектрическими панелями", — утверждает Би Ченг.

Экспериментальная фаза будет проходить примерно в 30 километрах от берега в водах глубиной 30 метров. Исследователи будут контролировать устойчивость панелей к ветру и волнам, общую долговечность, а также оценивать их эффективность и требовательность в обслуживании. В будущем подобные солнечные установки планируют интегрировать с существующими офшорными ветряными электростанциями.

Напомним, японская компания Kyosemi выпустила новаторскую сферическую батарею, которая поглощает солнечный свет со всех сторон.

В свою очередь немецкая компания Heliatek создала солнечную пленку на основе органических фотоэлектрических элементов, которая может превратить практически любое здание в генератор.