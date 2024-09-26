В море запустили плавучий "остров" для производства энергии: чем он может удивить

Плавучие платформы XolarSurf могут посреди моря производить от 35 до 45 кВт энергии, выдерживая волны высотой до 8 метров.

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Итальянский стартап Saipem запустил первый модульный плавучий прототип солнечной электростанции XolarSurf, разработанный норвежским филиалом Saipem, Moss Maritime совместно с Kystteknikk и другими субподрядчиками, который может работать в экстремальных условиях. Об этом пишет ECOticias.

Как отмечают в издании, технология XolarSurf позволяет производить электроэнергию с помощью фотоэлектрических солнечных панелей, установленных на плавучих платформах, специально спроектированных для работы в суровых морских условиях. Эти панели могут использовать энергию из мест, где недостаточно земли для внедрения других источников возобновляемой энергии.

Особенностью разработки является ее модульность, которая позволяет создавать "острова" из нескольких плавучих платформ. Одна такая платформа может производить от 35 до 45 кВт энергии. Количество вырабатываемой энергии также зависит от условий окружающей среды и размера панелей.

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Сообщается, что XolarSurf запустили на объектах Kystteknikk на острове Фрейя в Норвегии. Это первый полномасштабный прототип, прошедший испытания в экстремальных условиях. В частности, плавучая электростанция может выдерживать волны высотой до 8 метров.

Еще одним преимуществом платформ XolarSurf является то, что их можно интегрировать в гибридные проекты, такие как стационарные или плавучие морские ветровые электростанции. В издании считают, что полноценное внедрение этой технологии может изменить энергетический сектор.

Напомним, компания Solar Duck работает над реализацией проекта морской плавучей солнечной электростанции мощностью 5 МВт, который будет интегрирован в работу ветряной электростанции OranjeWind у западного побережья Нидерландов.

Группа исследователей из Департамента электроники, информации и биоинженерии итальянского института Politecnico Di Milano также выяснила, что установка плавучих солнечных панелей на существующих плотинах гидроэлектростанций может стать альтернативой строительству новых плотин.