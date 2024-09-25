Целое поле зеркал: солнечная энергия добывается 24 часа в сутки весьма необычным способом

Инновационная энергетическая система 247Solar сохраняет солнечный свет для генерирования непрерывной чистой энергии днем ​​и ночью.

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Компания 247Solar разработала новый подход к концентрированной солнечной энергии (CSP). Ее высокотемпературные системы могут похвастаться ночным хранением тепловой энергии, что позволяет им круглосуточно поставлять чистую энергию, пишет interestingengineering.com.

Система 247Solar использует целое поле зеркал, отслеживающих солнце (гелиостатов), для концентрации солнечного света на центральной башне. В башне находится фирменный солнечный приемник, который нагревает воздух до 1000 градусов по Цельсию. Затем этот горячий воздух приводит в действие турбины, генерируя электричество и промышленное тепло.

Особенность системы в способе хранения тепловой энергии. Избыточный горячий воздух направляется в систему длительного хранения, где он нагревает твердые материалы, которые сохраняют тепло для последующего использования. Эта сохраненная тепловая энергия применяется ночью, питая турбины, когда Солнце опускается за горизонт.

Установка предлагает электричество 24/7, предоставляет комбинированный вариант тепла и электроэнергии с возможностью подачи тепла до 970 градусов по Цельсию для промышленных процессов. Она может быть применена там, где облачно или относительно мало солнечного света, например, на севере.

247Solar изучает гибридные системы, которые сочетают их технологию с традиционными солнечными фотоэлектрическими (PV) панелями. Это позволяет клиентам использовать экономическую эффективность солнечной электроэнергии в течение дня, плавно переключаясь на энергию ночью. Электростанция сможет позволить использовать иногда один источник энергии, иногда другой.

Компания также известна своими автономными тепловыми батареями HeatStorE, нагреваемыми с помощью фотоэлектрических систем или ветряной электроэнергии. Они могут хранить тепло более 9 ч, а затем выдавать его в виде электричества и промышленного технологического тепла или только высокотемпературного тепла. Тепловая батарея стоит всего одну седьмую от цены литий-ионных аналогов за произведенный киловатт-час.

Ранее мы писали, что создан новый способ хранения солнечной энергии на молекулярном уровне. Инновационное гибридное устройство призвано решить проблему прерывистого характера производства солнечной энергии.