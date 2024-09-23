Cоздан новый способ хранения солнечной энергии на молекулярном уровне: как это работает

Инновационное гибридное устройство призвано решить проблему прерывистого характера производства солнечной энергии.

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Команда из ICREAразработала первое в своем роде гибридное устройство, объединяющее кремниевый солнечный элемент с инновационной системой хранения энергии, известной как MOST. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Это устройство объединяет "впервые" две технологии: молекулярное хранение солнечной тепловой энергии и традиционную фотоэлектрическую энергию на основе кремния. Примечательно, что оно установило новый стандарт эффективности хранения энергии и достигло высокой общей эффективности использования солнечной энергии.

Фотоэлектрическая солнечная энергия имеет решающее значение в возобновляемой энергетике, преобразуя солнечный свет в электричество. "Но она по-прежнему представляет проблемы из-за прерывистого производства солнечной энергии и колеблющегося спроса на энергию", — говорят исследователи.

Итак, чтобы сократить разрыв между тем, когда энергия производится и когда она потребляется, необходимы эффективные системы хранения энергии. Они обеспечат надежное электроснабжение.

Устройство для хранения энергии

"Однако эти технологии по-прежнему не работают оптимально, в основном из-за нагрева, которому они подвергаются, что влияет на выработку энергии и долговечность фотоэлектрических систем", — заявила исследовательская группа под руководством профессора ICREA Каспера Мот-Поульсена из Барселонской восточной школы инженерии (EEBE).

"Кроме того, современные технологии хранения энергии, такие как батареи, основаны на неустойчивых материалах".

Для решения этих проблем команда разработала "первое гибридное устройство", которое объединяет кремниевый солнечный элемент с инновационной системой хранения под названием MOST (молекулярные системы хранения солнечной тепловой энергии).

MOST использует органические молекулы, которые изменяются при поглощении высокоэнергетических фотонов, таких как ультрафиолетовый свет. Эти молекулы могут захватывать и хранить энергию для последующего использования. Кроме того, система MOST более устойчива, чем традиционные методы.

Ранее мы писали про солнечную энергию "под землей": как энергетики сделали крупнейшее открытие в истории. Объединение геотермальной и солнечной энергии может создать сверхэффективные генераторы для доставки более дешевой электроэнергии.