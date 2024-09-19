Солнечная энергия "под землей": энергетики сделали крупнейшее открытие в истории

Объединение геотермальной и солнечной энергии может создать сверхэффективные генераторы для доставки более дешевой электроэнергии.

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Национальная лаборатория Айдахо и Национальная лаборатория возобновляемой энергии (США) собираются запустить в штате Айдахо геотермальный "гибридный" проект, в котором будет использоваться солнечная энергия. Об этом сообщает ecoticias.com.

Некоторые стартапы разрабатывают инновационные геотермальные технологии, чтобы помочь США разработать более совершенные электростанции. Геотермальная энергия производит сегодня только около 4% электроэнергии Штатов, но есть потенциал для гораздо большей выработки. Продуманные подходы, такие как создание гибридных геотермальных электростанций, являются сигналами того, что энергетическая отрасль страны движется в правильном направлении.

Традиционный способ получения геотермальной энергии заключается в бурении отверстий под поверхностью Земли, сборе пара и использовании его для питания турбин. Очевидно, что этот подход ограничен географией. Геотермальные электростанции можно строить только в местах, где внутреннее тепло Земли находится близко к поверхности. Поэтому, чтобы заставить электростанции увеличить выработку энергии, эксперты рассматривают возможность перехода на гибридную модель.

Теоретически гибридная геотермальная станция будет объединять более одного типа энергии. Есть несколько вариантов для достижения этого. Один из них — использовать геотермальную станцию ​​для сбора природного газа. Другой вариант — разместить солнечные панели вблизи станции, чтобы использовать солнце в качестве дополнительного источника тепла. Однако не каждый геотермальный объект будет работать в качестве гибридного.

Геотермальные станции сейчас не очень эффективны. Используя солнечную энергию для нагрева органической жидкости для вращения большего количества турбин, гибридные геотермальные станции могут производить намного больше электроэнергии, снижая затраты для продавцов и потребителей. Когда стоимость возобновляемой энергии снизится, будет легче заставить людей принять переход к более экологичным решениям для планеты. Размещение фотоэлектрических элементов внутри и вокруг существующих геотермальных станций — это потенциально креативный способ создания большего количества зеленой энергии с меньшими усилиями.

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