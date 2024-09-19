Сонячна енергія "під землею": енергетики зробили найбільше відкриття в історії

Об'єднання геотермальної та сонячної енергії може створити надефективні генератори для доставки дешевшої електроенергії.

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Національна лабораторія Айдахо і Національна лабораторія відновлюваної енергії (США) мають намір запустити в штаті Айдахо геотермальний "гібридний" проєкт, у якому використовуватиметься сонячна енергія. Про це повідомляє ecoticias.com.

Деякі стартапи розробляють інноваційні геотермальні технології, щоб допомогти США розробити більш досконалі електростанції. Геотермальна енергія виробляє сьогодні лише близько 4% електроенергії Штатів, але є потенціал для набагато більшого вироблення. Продумані підходи, такі як створення гібридних геотермальних електростанцій, є сигналами того, що енергетична галузь країни рухається в правильному напрямку.

Традиційний спосіб отримання геотермальної енергії полягає в бурінні отворів під поверхнею Землі, зборі пари та використанні її для живлення турбін. Очевидно, що цей підхід обмежений географією. Геотермальні електростанції можна будувати тільки в місцях, де внутрішнє тепло Землі знаходиться близько до поверхні. Тому, щоб змусити електростанції збільшити вироблення енергії, експерти розглядають можливість переходу на гібридну модель.

Теоретично гібридна геотермальна станція об'єднуватиме більше одного типу енергії. Є кілька варіантів для досягнення цього. Один з них — використовувати геотермальну станцію для збору природного газу. Інший варіант — розмістити сонячні панелі поблизу станції, щоб використовувати сонце як додаткове джерело тепла. Однак не кожен геотермальний об'єкт працюватиме як гібридний.

Геотермальні станції зараз не дуже ефективні. Використовуючи сонячну енергію для нагрівання органічної рідини для обертання більшої кількості турбін, гібридні геотермальні станції можуть виробляти набагато більше електроенергії, знижуючи витрати для продавців і споживачів. Коли вартість відновлюваної енергії знизиться, буде легше змусити людей прийняти перехід до більш екологічних рішень для планети. Розміщення фотоелектричних елементів всередині та навколо наявних геотермальних станцій — це потенційно креативний спосіб створення більшої кількості зеленої енергії з меншими зусиллями.

Раніше ми повідомляли, які альтернативні джерела енергії допоможуть Україні. Україна може зробити посильний внесок у розвиток зеленої енергетики у себе і в Європі. У цьому допоможе вироблення водню, який сьогодні просто незамінний для важкої промисловості і як альтернатива газу з РФ.