Створено новий спосіб зберігання сонячної енергії на молекулярному рівні: як це працює

Інноваційний гібридний пристрій покликаний вирішити проблему переривчастого характеру виробництва сонячної енергії.

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Команда з ICREA розробила перший у своєму роді гібридний пристрій, що об'єднує кремнієвий сонячний елемент з інноваційною системою зберігання енергії, відомою як MOST. Про це повідомляє Interesting Engineering.

Цей пристрій об'єднує "вперше" дві технології: молекулярне зберігання сонячної теплової енергії та традиційну фотоелектричну енергію на основі кремнію. Примітно, що він встановив новий стандарт ефективності зберігання енергії та досяг високої загальної ефективності використання сонячної енергії.

Фотоелектрична сонячна енергія має вирішальне значення у відновлюваній енергетиці, перетворюючи сонячне світло на електрику. "Але вона, як і раніше, є проблемою через переривчасте виробництво сонячної енергії та коливання попиту на енергію", — кажуть дослідники.

Отже, щоб скоротити розрив між тим, коли енергія виробляється і коли вона споживається, необхідні ефективні системи зберігання енергії. Вони забезпечать надійне електропостачання.

Пристрій для зберігання енергії

"Однак ці технології, як і раніше, не працюють оптимально, здебільшого через нагрівання, якому вони піддаються, що впливає на вироблення енергії та довговічність фотоелектричних систем", — заявила дослідницька група під керівництвом професора ICREA Каспера Мот-Поульсена з Барселонської східної школи інженерії (EEBE).

"Крім того, сучасні технології зберігання енергії, такі як батареї, засновані на нестійких матеріалах".

Для вирішення цих проблем команда розробила "перший гібридний пристрій", який об'єднує кремнієвий сонячний елемент з інноваційною системою зберігання під назвою MOST (молекулярні системи зберігання сонячної теплової енергії).

MOST використовує органічні молекули, які змінюються під час поглинання високоенергетичних фотонів, таких як ультрафіолетове світло. Ці молекули можуть захоплювати і зберігати енергію для подальшого використання. Крім того, система MOST більш стійка, ніж традиційні методи.

Раніше ми писали про сонячну енергію "під землею": як енергетики зробили найбільше відкриття в історії. Об'єднання геотермальної та сонячної енергії може створити надефективні генератори для доставки дешевшої електроенергії.