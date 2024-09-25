Ціле поле дзеркал: сонячна енергія видобувається 24 години на добу вельми незвичайним способом

Інноваційна енергетична система 247Solar зберігає сонячне світло для генерування безперервної чистої енергії вдень і вночі.

Related video

Компанія 247Solar розробила новий підхід до концентрованої сонячної енергії (CSP). Її високотемпературні системи можуть похвалитися нічним зберіганням теплової енергії, що дає змогу їм цілодобово постачати чисту енергію, пише interestingengineering.com.

Система 247Solar використовує ціле поле дзеркал, що відстежують сонце (геліостатів), для концентрації сонячного світла на центральній вежі. У вежі знаходиться фірмовий сонячний приймач, який нагріває повітря до 1000 градусів за Цельсієм. Потім це гаряче повітря приводить у дію турбіни, генеруючи електрику і промислове тепло.

Особливість системи в способі зберігання теплової енергії. Надлишкове гаряче повітря спрямовується в систему тривалого зберігання, де воно нагріває тверді матеріали, які зберігають тепло для подальшого використання. Ця збережена теплова енергія застосовується вночі, живлячи турбіни, коли Сонце опускається за горизонт.

Установка пропонує електрику 24/7, надає комбінований варіант тепла та електроенергії з можливістю подачі тепла до 970 градусів за Цельсієм для промислових процесів. Вона може бути застосована там, де хмарно або відносно мало сонячного світла, наприклад, на півночі.

247Solar вивчає гібридні системи, які поєднують їхню технологію з традиційними сонячними фотоелектричними (PV) панелями. Це дозволяє клієнтам використовувати економічну ефективність сонячної електроенергії протягом дня, плавно перемикаючись на енергію вночі. Електростанція зможе дозволити використовувати іноді одне джерело енергії, іноді інше.

Компанія також відома своїми автономними тепловими батареями HeatStorE, що нагріваються за допомогою фотоелектричних систем або вітряної електроенергії. Вони можуть зберігати тепло понад 9 год, а потім видавати його у вигляді електрики і промислового технологічного тепла або тільки високотемпературного тепла. Теплова батарея коштує всього одну сьому від ціни літій-іонних аналогів за вироблену кіловат-годину.

Раніше ми писали, що створено новий спосіб зберігання сонячної енергії на молекулярному рівні. Інноваційний гібридний пристрій покликаний вирішити проблему переривчастого характеру виробництва сонячної енергії.