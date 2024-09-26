У море запустили плавучий "острів" для виробництва енергії: чим він може здивувати

Плавучі платформи XolarSurf можуть посеред моря виробляти від 35 до 45 кВт енергії, витримуючи хвилі висотою до 8 метрів.

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Італійський стартап Saipem запустив перший модульний плавучий прототип сонячної електростанції XolarSurf, розроблений норвезькою філією Saipem, Moss Maritime спільно з Kystteknikk та іншими субпідрядниками, який може працювати в екстремальних умовах. Про це пише ECOticias.

Як зазначають у виданні, технологія XolarSurf дає змогу виробляти електроенергію за допомогою фотоелектричних сонячних панелей, встановлених на плавучих платформах, спеціально спроєктованих для роботи в суворих морських умовах. Ці панелі можуть використовувати енергію з місць, де недостатньо землі для впровадження інших джерел відновлюваної енергії.

Особливістю розробки є її модульність, яка дає змогу створювати "острови" з кількох плавучих платформ. Одна така платформа може виробляти від 35 до 45 кВт енергії. Кількість вироблюваної енергії також залежить від умов довкілля та розміру панелей.

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Повідомляється, що XolarSurf запустили на об'єктах Kystteknikk на острові Фрейя в Норвегії. Це перший повномасштабний прототип, що пройшов випробування в екстремальних умовах. Зокрема плавуча електростанція може витримувати хвилі висотою до 8 метрів.

Ще однією перевагою платформ XolarSurf є те, що їх можна інтегрувати в гібридні проєкти, як-от стаціонарні або плавучі морські вітрові електростанції. У виданні вважають, що повноцінне впровадження цієї технології може змінити енергетичний сектор.

Нагадаємо, компанія Solar Duck працює над реалізацією проєкту морської плавучої сонячної електростанції потужністю 5 МВт, який буде інтегровано в роботу вітряної електростанції OranjeWind біля західного узбережжя Нідерландів.

Група дослідників із Департаменту електроніки, інформації та біоінженерії італійського інституту Politecnico Di Milano також з'ясувала, що встановлення плавучих сонячних панелей на наявних греблях гідроелектростанцій може стати альтернативою будівництву нових гребель.