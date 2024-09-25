Сонячні панелі змусять плавати у воді, щоб приносити більше енергії потужністю 5 МВт

Плавуча сонячна електростанція Solar Duck працюватиме в пані з вітряними турбінами просто посеред моря.

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Робота над морською плавучою сонячною електростанцією потужністю 5 МВт вже почалася. За реалізацію відповідає компанія Solar Duck з Нідерландів, пише interestingengineering.com.

SolarDuck розпочала проєкт вартістю 8,4 млн євро з будівництва морської плавучої сонячної електростанції (OFS). Він буде інтегрований у роботу вітряної електростанції OranjeWind біля західного узбережжя Нідерландів.

Перед початком будівництва об'єкта консорціум під назвою Nautical SUNRISE проведе великі дослідження різних компонентів, включно із забезпеченням надійності, виживання, електричної стабільності та продуктивності обох джерел поновлюваної енергії. Залежно від результатів, буде складено детальний план масштабування для розв'язання різних проблем, які можуть виникнути під час реалізації задумки.

Що ще важливіше, консорціум також проведе оцінку стійкості проєкту і розгляне такі чинники, як вплив на навколишнє середовище, повний життєвий цикл і циклічність систем OFS. Однак фахівці не обмежаться демонстраційним проєктом. Вони розроблять прототип гігаватного масштабу, який реалізують у майбутньому.

Дон Хугендорн, технічний директор SolarDuck, заявив, що нова сонячна електростанція дає змогу компанії "отримати глибоке розуміння екологічності та надійності проєкту".

Такі регіони, як Карибський басейн, Японія, Південна Корея і Оман, багаті сонцем, але відчувають дефіцит вітру. За обмеженої площі суші велика енергетична інфраструктура стає занадто дорогою для таких країн. Проте прилеглі води ідеально підходять для сонячної енергетики. Такі починання, як у SolarDuck, можуть допомогти країнам знизити свою залежність від дизельного палива або природного газу і скоротити викиди вуглецю.

Раніше ми писали, що знайдено спосіб підвищити ефективність вітряка на 200%. Горизонтально-осьові вітряні турбіни мають показник вібрації на 77% нижчий, ніж трилопатеві аналоги.