Солнечные панели заставят плавать в воде, чтобы приносить больше энергии мощностью 5 МВт

Плавучая солнечная электростанция Solar Duck будет работать в пане с ветряными турбинами прямо посреди моря.

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Работа над морской плавучей солнечной электростанцией мощностью 5 МВт уже началась. За реализацию отвечает компания Solar Duck из Нидерландов, пишет interestingengineering.com.

SolarDuck начала проект стоимостью 8,4 млн евро по строительству морской плавучей солнечной электростанции (OFS). Он будет интегрирован в работу ветряной электростанции OranjeWind у западного побережья Нидерландов.

Перед началом строительства объекта консорциум под названием Nautical SUNRISE проведет обширные исследования различных компонентов, включая обеспечение надежности, выживаемости, электрической стабильности и производительности обоих источников возобновляемой энергии. В зависимости от результатов, будет составлен подробный план масштабирования для решения разных проблем, которые могут возникнуть в ходе реализации задумки.

Что еще более важно, консорциум также проведет оценку устойчивости проекта и рассмотрит такие факторы, как воздействие на окружающую среду, полный жизненный цикл и цикличность систем OFS. Однако специалисты не ограничатся демонстрационным проектом. Они разработают прототип гигаваттного масштаба, который реализуют в будущем.

Дон Хугендорн, технический директор SolarDuck, заявил, что новая солнечная электростанция позволяет компании "получить глубокое понимание экологичности и надежности проекта".

Такие регионы, как Карибский бассейн, Япония, Южная Корея и Оман, богаты солнцем, но испытывают дефицит ветра. При ограниченной площади суши обширная энергетическая инфраструктура становится слишком дорогой для таких стран. Тем не менее, близлежащие воды идеально подходят для солнечной энергетики. Такие начинания, как у SolarDuck, могут помочь странам снизить свою зависимость от дизельного топлива или природного газа и сократить выбросы углерода.

Ранее мы писали, что найден способ повысить эффективность ветряка на 200%. Горизонтально-осевые ветряные турбины имеют показатель вибрации на 77% ниже, чем трехлопастные аналоги.