"Уничтожают" солнечные панели: в Японии создали сферы, поглощающие свет со всех углов

Ячейки Sphelar могут достигать эффективности преобразования энергии почти в 20%, превосходя большинство традиционных солнечных панелей.

Related video

Японская компания Kyosemi выпустила новаторскую сферическую батарею, которая поглощает солнечный свет со всех сторон. Об этом пишет портал ECOticias.

В статье говорится, что солнечная сфера от Kyosemi "уничтожает" традиционные панели. Разработка не только повышает энергоэффективность, но и преодолевает ограничения обычных солнечных технологий.

Как отмечают в издании, традиционные солнечные панели используют плоские фотоэлектрические элементы, которые должны быть идеально размещены для использования солнечного света, что делает их эффективность зависимой от угла солнца. В свою очередь ячейки Kyosemi Sphelar представляют собой крошечные сферические блоки, в которых солнечный свет поглощается со всех углов, устраняя необходимость в дорогих механических рамах, а также делая установку проще.

Сферическая структура позволяет ячейкам Sphelar использовать прямой, отраженный, а также рассеянный свет, достигая эффективности преобразования энергии почти 20%, превосходящей большинство плоских солнечных панелей.

Сообщается, что технологию можно применять в разных областях, в частности для питания мобильной электроники, беспроводных терминалов или строительного оборудования. При этом авторы подчеркивают, что возможности Sphelar пока ограничены. На данный момент Kyosemi продолжает свои исследования и попытки усовершенствования солнечных элементов.

"Поскольку Kyosemi держит путь к массовому производству, возможности для ячеек Sphelar реформировать энергетический ландшафт огромны. С постоянными инновациями в технологиях, а также методах генерации будущее солнечной энергии является самым ярким", — считают в издании.

Напомним, Исследователи из Политехнического института Ренсселера (RPI) разработали полимерную пленку, которая вырабатывает электрический ток при нажатии, сжатии или нагрузке.

Также сообщалось, что немецкая компания Heliatek создала альтернативу традиционным солнечным панелям в виде солнечной пленки, которая может превратить практически любое здание в генератор энергии.