"Знищують" сонячні панелі: в Японії створили сфери, що поглинають світло з усіх кутів

Комірки Sphelar можуть досягати ефективності перетворення енергії майже в 20%, перевершуючи більшість традиційних сонячних панелей.

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Японська компанія Kyosemi випустила новаторську сферичну батарею, яка поглинає сонячне світло з усіх боків. Про це пише портал ECOticias.

У статті йдеться, що сонячна сфера від Kyosemi "знищує" традиційні панелі. Розробка не тільки підвищує енергоефективність, а й долає обмеження звичайних сонячних технологій.

Як зазначають у виданні, традиційні сонячні панелі використовують плоскі фотоелектричні елементи, які мають бути ідеально розміщені для використання сонячного світла, що робить їхню ефективність залежною від кута сонця. Зі свого боку осередки Kyosemi Sphelar являють собою крихітні сферичні блоки, в яких сонячне світло поглинається з усіх кутів, усуваючи необхідність у дорогих механічних рамах, а також роблячи установку простішою.

Сферична структура дає змогу коміркам Sphelar використовувати пряме, відбите, а також розсіяне світло, досягаючи ефективності перетворення енергії майже 20%, що перевершує більшість плоских сонячних панелей.

Повідомляється, що технологію можна застосовувати в різних галузях, зокрема для живлення мобільної електроніки, бездротових терміналів або будівельного обладнання. При цьому автори підкреслюють, що можливості Sphelar поки обмежені. Наразі Kyosemi продовжує свої дослідження і спроби удосконалення сонячних елементів.

"Оскільки Kyosemi тримає шлях до масового виробництва, можливості для осередків Sphelar реформувати енергетичний ландшафт величезні. З постійними інноваціями в технологіях, а також методах генерації майбутнє сонячної енергії є найяскравішим", — вважають у виданні.

Нагадаємо, Дослідники з Політехнічного інституту Ренсселера (RPI) розробили полімерну плівку, яка виробляє електричний струм під час натискання, стиснення або навантаження.

Також повідомлялося, що німецька компанія Heliatek створила альтернативу традиційним сонячним панелям у вигляді сонячної плівки, яка може перетворити практично будь-яку будівлю на генератор енергії.