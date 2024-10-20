Затьмарить звичайні сонячні панелі: нова технологія зробить з будь-якого будинку генератор (відео)

Сонячна плівка від Heliatek може покривати навіть циліндричні та вигнуті поверхні, перетворюючи будівлі на електростанції.

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Німецька компанія Heliatek створила альтернативу традиційним сонячним панелям у вигляді сонячної плівки на основі органічних фотоелектричних елементів, яка може перетворити практично будь-яку будівлю на генератор енергії. Про переваги цієї технології пише портал ECOticias.

Сонячна плівка Heliatek

Як зазначають у виданні, звичайні сонячні панелі зазвичай встановлюються на дахах будинків і офісів. Однак через брак площ на дахах та жорсткість традиційних кремнієвих панелей їх використання обмежене. Тому Heliatek розробила нові, тонкі та легкі панелі, які можна встановлювати на будь-які поверхні, у тому числі на циліндричних та вигнутих.

"Ця технологія є революційною, оскільки вона переносить сонячну енергію з дахів на стіни, вікна та навіть інтер'єри", — наголосили автори.

Повідомляється, що сонячна плівка від Heliatek може покривати фасади, вікна та багато інших частин будівель. Крім того, її можна наносити на боковини вітряків, автобусні зупинки і навіть на офісні вежі. Це означає, що будь-яка будівля незабаром зможе почати забезпечувати себе енергією і навіть продавати надлишки енергії назад у мережу, перетворюючись на електростанцію.

У виданні вважають, що з новою технологією можливості використання сонячної енергії багаторазово зростають, проте є деякі питання, які потребують вирішення. Зокрема, йдеться про розвиток виробничих технологій органічних фотоелектричних елементів та збільшення терміну їхньої служби.

Очікується, що коли ці сонячні елементи будуть удосконалені, а вартість значно знизиться, їхнє використання кардинально змінить саму концепцію генерації електроенергії у міських районах.

Нагадаємо, у Києві багатоквартирний 16-поверховий житловий будинок на вулиці Митрополита Шептицького, оснащений обладнанням для сонячної генерації, тепер може постачати надлишок електроенергії до загальної енергомережі країни.

Також повідомлялося, що в Тайбеї (Тайвань) завершилося будівництво незвичайного будинку у формі подвійної спіралі ДНК Tao Zhu Yin Yuan (Agora Garden Tower), що генерує чисту енергію та вміщує на фасаді тисячі дерев та кущів.