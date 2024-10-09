Перша в Україні "багатоповерхівка-електростанція" віддає енергію в загальну мережу (фото)

За словами голови ОСББ, багатоповерхівка може генерувати в загальну мережу 70-80 кВт*год влітку, а також 40-45 кВт*год восени та навесні.

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У Києві багатоквартирний 16-поверховий житловий будинок на вулиці Митрополита Шептицького, оснащений обладнанням для сонячної генерації, тепер може постачати надлишок електроенергії в загальну енергомережу країни. Про це пише Build Portal.

Як зазначає заступник голови Київської державної міської адміністрації (КМДА) Петро Пантелеєв, ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) є активним учасником муніципальних програм столиці, зокрема конкурсу енергоефективних проєктів "70/30%". Наразі будинок оснащений сонячною станцією на даху, трифазними інверторами, потужною акумуляторною батареєю та іншим обладнанням.

Обладнання для генерації енергії Фото: Build Portal

У КМДА зазначили, що під час відключень світла в будинку продовжують працювати насоси для підкачування води, ліфт, освітлення в коридорах. Також є інтернет. Крім того, з 1 жовтня ОСББ працює як "активний споживач", уклавши відповідну угоду з електропостачальником, і продає електричну енергію за цінами ринку "на добу наперед".

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Голова ОСББ Станіслав Донцов зазначив, що це перший в Україні будинок, який не просто гарантував собі енергетичну безпеку на зиму, а й постачає надлишки електроенергії в загальну енергосистему. Очікується, що влітку багатоповерхівка зможе генерувати в загальну мережу 70-80 кВт*год, а восени та навесні — 40-45 кВт*год.

"ОСББ, з головою правління Станіславом Донцовим, є прикладом комплексного господарського підходу до управління житлом, розуміння потенційних ризиків функціонування будинку в умовах відключень електроенергії та застосування ефективних рішень", — наголосив Петро Пантелеєв.

Нагадаємо, у Тайбеї (Тайвань) завершилося будівництво незвичайного будинку у формі подвійної спіралі ДНК Tao Zhu Yin Yuan Tao Zhu, що генерує чисту енергію й уміщує на фасаді тисячі дерев і кущів.

Також повідомлялося, що архітекторське бюро Atelier Matias Mosquera спроєктувало в Буенос-Айресі (Аргентина) бетонний будинок, який дістав назву Shire, який забезпечується енергією від сонячних панелей і може надати своєму власникові високий рівень автономності.