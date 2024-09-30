Незвичайний будинок-спіраль може генерувати понад 40 000 КВт*год енергії на рік (фото)

Проєкт будинку Tao Zhu Yin Yuan включає сонячні панелі, вітряні турбіни, а також близько 23 000 рослин, здатних поглинати до 130 тонн вуглекислого газу на рік.

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У Тайбеї (Тайвань) завершилося будівництво незвичайного будинку у формі подвійної спіралі ДНК Tao Zhu Yin Yuan Tao Zhu Yin Yuan (Agora Garden Tower), що генерує чисту енергію та вміщає на фасаді тисячі дерев і кущів. Про це повідомила архітектурна студія Vincent Callebaut Architectures (VCA).

Як зазначають у VCA, будинок височіє на висоту 93,2 метра, займає понад 8000 квадратних метрів і включає 21 наземний поверх, 20 з яких скручуються по спіралі. Така конструкція має практичне значення, дозволяючи забезпечити всі квартири денним світлом. Кожна квартира спроєктована з трьома сторонами вікон від підлоги до стелі, що сприяє природній циркуляції повітря.

Будинок Tao Zhu Yin Yuan Фото: VCA

На даху будинку розміщені сонячні панелі, які можуть виробляти близько 40 000 КВт*год енергії на рік. Цього достатньо, щоб повністю забезпечити енергією 10 домогосподарств. Крім того, будівля оснащена шістьма вітряними турбінами, здатними генерувати додаткові 1400 КВт*год електроенергії на рік для живлення громадських об'єктів комплексу.

Будинок Tao Zhu Yin Yuan Фото: VCA

Вся будівля обладнана світлодіодним освітленням і системою управління енергоспоживанням, що економить 30-40% енергії. Крім того, були інтегровані високотехнологічні енергозберігаючі пристрої, як-от двоефектні теплові насоси та системи рекуперації енергії ліфтів, для всебічного просування концепції зеленого життя.

Будинок Tao Zhu Yin Yuan Фото: VCA

Повідомляється, що Zhu Yin Yuan може витримувати землетруси і повені. Будинок має високоміцний сталевий каркас із 68 фундаментними палями, що досягають 50 м у скельній породі внизу, а також низки сейсмоізоляційних подушок, які допомагають запобігти струсу будівлі. Будівля також оснащена спеціальними бар'єрами від повеней.

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По всій території будинку, включно з фасадами, балконами, терасами і ландшафтними садовими зонами, висаджено близько 23 000 рослин. За словами архітекторів, уся ця зелень не тільки тішитиме око, а й поглинатиме до 130 тонн вуглекислого газу на рік.

Конструкція, що обертається, дає змогу деревам рости вільно, водночас на кожній терасі можна розмістити до семи дерев, а також чагарники, квіти й овочі відповідно до вподобань мешканців. Знизу доверху 21-поверхова подвійна спіральна конструкція повертається на 90 градусів, а загальна площа терас перевищує 10 000 квадратних метрів.

Будинок Tao Zhu Yin Yuan Фото: VCA

Для поливу згаданої рослинності в будинок впровадили систему збору дощової води, яка може зберігати до 500 тонн води, значно скорочуючи використання водопроводу. Ба більше, фахівці вибрали види дерев із високим рівнем поглинання вуглецю, які підходять для унікального середовища Тайбея.

"У випадку з Tao Zhu Yin Yuan ми спостерігаємо майбутні тенденції в архітектурі та житловому будівництві: більше уваги приділяють збереженню біорізноманіття, енергетичній самодостатності та якості життя для мешканців/користувачів", — зазначила представниця Ради з екологічного будівництва США Стелла Кай.

Будинок Tao Zhu Yin Yuan Фото: VCA

Нагадаємо, архітекторське бюро Atelier Matias Mosquera спроєктувало в Буенос-Айресі (Аргентина) бетонний будинок, що дістав назву Shire, який забезпечується енергією від сонячних панелей і може надати своєму власникові високий рівень автономності.

Також повідомлялося, що американський письменник і мандрівник на пенсії Девід Ноланд самостійно спроєктував будинок відповідно до стандартів Passive House, який у сонячну пору року генерує більше електроенергії, ніж споживає.