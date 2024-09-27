У Китаї будують сонячну вежу, яка вироблятиме 3,65 млрд КВт*год енергії на рік

Нова китайська сонячна електростація потужністю 200 МВт займатиме приблизно 3529,8 млн квадратних метрів.

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Компанія Northwest Engineering Corporation Limited будує найбільшу у світі сонячну вежу CSP у міському повіті Делінха Хайсі-Монгольсько-Тибетського автономного округу провінції Цинхай у Китаї. Про це пише Renewable Energy Magazine.

Повідомляється, що сонячна електростанція займатиме приблизно 3529,8 млн квадратних метрів. Загальна потужність установки становить 200 МВт.

Як зазначають у виданні, загальний розрахунковий річний час використання цієї установки становить 1 319 годин, а річне вироблення електроенергії — 263,88 млн КВт*год. Після завершення всього проєкту і введення його в експлуатацію річне вироблення електроенергії в мережі може сягнути 3,65 млрд КВт*год.

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Сонячна вежа використовує гібридну форму фотоелектричної та сонячної теплової генерації, використовуючи тепло від сонячного поля і залишкову електрику від вітру і сонця для нагріву розплавленої солі в резервуарі, а потім генерує високотемпературну пару через теплообмінник солоної води для приводу парового турбогенератора для вироблення електроенергії.

Проєкт стане першим демонстраційним гібридним об'єктом нової енергетики в західній частині регіону Хайсі з установкою CSP на основі розплавленої солі. Очікується, що він допоможе створити індустрію чистої енергетики в провінції Цинхай і зробить внесок у досягнення мети вуглецевої нейтральності.

Нагадаємо, дослідники з Йорданії та Катару розробили систему, здатну генерувати чисту електроенергію 24 години на добу, яка поєднує в собі дві технології баштового типу: сонячну вежу з висхідним потоком і охолоджувальну вежу з низхідним потоком.

Також повідомлялося, що в Канаді гірничодобувна компанія Rio Tinto використовує сонячну електростанцію для вироблення чистої енергії на одному з найбільших у світі алмазних рудників.