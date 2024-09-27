В Китае строят солнечную башню, которая будет вырабатывать 3,65 млрд КВт*ч энергии в год

Новая китайская солнечная электростация мощностью 200 МВт будет занимать около 3529,8 млн квадратных метров.

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Компания Northwest Engineering Corporation Limited строит крупнейшую в мире солнечную башню CSP в Делингхе, городском уезде Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа провинции Цинхай в Китае. Об этом пишет Renewable Energy Magazine.

Сообщается, что солнечная электростанция будет занимать около 3529,8 млн квадратных метров. Общая мощность установки составляет 200 МВт.

Как отмечают в издании, общее расчетное годовое время использования этой установки составляет 1 319 часов, а годовая выработка электроэнергии — 263,88 млн КВт*ч. После завершения всего проекта и ввода его в эксплуатацию годовая выработка электроэнергии в сети может достичь 3,65 млрд КВт*ч.

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Солнечная башня использует гибридную форму фотоэлектрической и солнечной тепловой генерации, используя тепло от солнечного поля и остаточное электричество от ветра и солнца для нагрева расплавленной соли в резервуаре, а затем генерирует высокотемпературный пар через теплообменник соленой воды для привода парового турбогенератора для выработки электроэнергии.

Проект станет первым демонстрационным гибридным объектом новой энергетики в западной части региона Хайси с установкой CSP на основе расплавленной соли. Ожидается, что он поможет создать индустрию чистой энергетики в провинции Цинхай и внесет вклад в достижение цели углеродной нейтральности.

Напомним, исследователи из Иордании и Катара разработали систему, способную генерировать чистую электроэнергию 24 часа в сутки, которая сочетает в себе две технологии башенного типа: солнечную башню с восходящим потоком и охлаждающую башню с нисходящим потоком.

Также сообщалось, что в Канаде горнодобывающая компания Rio Tinto использует солнечную электростанцию ​​для выработки чистой энергии на одном из крупнейших в мире алмазных рудников.