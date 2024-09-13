ТОП-5 мифов о солнечной энергии и батареях, которым нужно перестать верить: мнение эксперта

Гендиректор компании MakeMyHouseGreen Ллевеллин Кинч рассказал, почему солнечные панели отлично работают на холоде и при малом освещении, почему они не столь дорогие, как многие считают.

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Эксперт в области солнечной энергетики, гендиректор компании MakeMyHouseGreen Ллевеллин Кинч рассказал о мифах, которые сопровождают множество материалов о фотоэлементах. Он поделился достоверной информацией с изданием interestingengineering.com.

Миф 1: солнечные панели не эффективны в холод

Один из распространенных мифов гласит, что солнечные панели плохо работают в холодном и облачном климате. Однако Кинч развенчал его. Вопреки распространенному мнению, фотоэлементы могут быть эффективными при низких температурах, сказал он.

Это может показаться нелогичным, но это связано с тем, что перегрев может привести к снижению производительности. Фотоэлектрические (PV) элементы, сердце солнечных панелей, работают эффективнее, когда они холодные. Эта приспособляемость к более прохладному климату демонстрирует устойчивость современных солнечных технологий.

Кроме того, Кинч обратил внимание на исследования и разработки, направленные на то, чтобы солнечные батареи работали оптимально в пасмурные дни. Он подтвердил, что современные фотоэлементы спроектированы так, чтобы эффективно улавливать рассеянный свет, обеспечивая выработку электроэнергии, даже когда Солнце скрыто за облаками.

Солнечные панели WeDoSolar Фото: WeDoSolar

Кроме того, темное отражающее стекло устройств может способствовать ускорению таяния снега, а угол наклона помогает предотвратить накопление снега. Хотя обильное скопление снега действительно снижает производительность, исследователи недавно разработали полосовое покрытие, которое заставляет скопившийся снег быстро соскальзывать, не влияя на эффективность.

В холодные ясные дни снег на земле может действовать как зеркало, отражая дополнительный солнечный свет на фотоэлементы. Это явление, известное как "эффект альбедо", может позволить батареям вырабатывать еще больше электроэнергии в холодную погоду.

Миф 2: фотоэлементы не работают, если света мало

Кинч рассказал о технологических достижениях, которые значительно повысили эффективность солнечных панелей в производстве энергии. "Эти разработки позволяют устройствам генерировать больше энергии даже при меньшем количестве солнечного света", — сказал он.

Например, двусторонние батареи захватывают солнечный свет с обеих сторон. Существует также усовершенствованная технология инвертора для улучшения преобразования энергии. Есть разработка конструкций солнечных элементов, таких как PERC (пассивированный излучатель и тыльный элемент) для повышения эффективности. Он упомянул и технологию квантовых точек, расширяющую спектр света, который можно использовать для захвата гораздо большего количества поступающей энергии.

Солнечные батареи в Альпах Фото: Romande Energie

Миф 3: солнечная энергетика — не экологична

"Солнечная энергия снижает зависимость от ископаемого топлива и выбросы парниковых газов, загрязнение воздуха в целом", — сказал он. — "Они не выделяют вредные газы во время работы и способствуют более чистому, устойчивому энергетическому будущему".

Тем не менее, эксперт признал, что производство и установка солнечных электростанций могут негативно воздействовать на окружающую среду. Чтобы решить эту проблему, крайне важно учитывать полный жизненный цикл фотоэлементов. Энергия, производимая солнечной панелью за ее срок службы, намного превышает энергию, потребляемую при ее производстве и установке, уверил специалист.

Он также подчеркнул важность создания эффективных процессов переработки по мере того, как панели достигают конца своего срока службы. Это гарантирует, что материалы будут повторно использованы.

Миф 4: фотоэлементы слишком дорогие

Другой проблемой для многих потенциальных потребителей солнечной энергии является то, что солнечные панели слишком дороги. Однако эксперт представил факторы, способствующие снижению их стоимости.

"Цены значительно снизились за последнее десятилетие, сделав солнечную энергию более доступной и дешевой", — подтвердил он.

Улучшение и экономичность производственных процессов, постоянные инновации в области PV-технологий привелb к заметному снижению цен за последнее десятилетие, сделав солнечную энергию более доступной и дешевой для широкой аудитории. Но один фактор, в частности, оказал глубокое влияние на снижение затрат. Речь идет об инвестициях КНР в отрасль солнечной энергетики, где теперь данная страна доминирует. Удешевив производство, Китай дал людям во всем мире возможность приобретать солнечные электростанции для своих нужд.

"Водородные" фотоэлементы Фото: Solhyd

Миф 5: солнечные панели сложно обслуживать

Последний миф касается проблем, связанных с постоянными требованиями к обслуживанию солнечных батарей и их способностью генерировать достаточно энергии. Кинч дал практические советы.

"Регулярная очистка от грязи и мусора, проверки для обеспечения надежности соединений и мониторинг производительности системы являются ключевыми методами обслуживания", — подчеркнул он.

Хотя современные солнечные панели рассчитаны на минимальное обслуживание, надлежащий уход и внимание могут значительно повысить их эффективность и срок службы. Кинч также описал инновационную технологию, которая находится в стадии разработки, что еще больше упрощает обслуживание.

"Мы находимся в процессе создания технологии для мониторинга ожидаемой производительности системы (с учетом данных о солнечном излучении) по сравнению с фактической производительностью", — сказал он. Он объяснил, что это означает, что домохозяйства могут быть предупреждены, если система не работает должным образом, чтобы можно было принять меры.

Ранее мы писали, что новые солнечные панели обеспечивают 90% выходной мощности и имеют 30-летнюю гарантию. Фотоэлементы имеют несколько вариантов выходной мощности — от 620 Вт до 640 Вт. Эффективность преобразования энергии устройств составляет от 22,20% до 22,92%.