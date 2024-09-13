ТОП 5 міфів про сонячну енергію та батареї, яким потрібно перестати вірити: думка експерта

Гендиректор компанії MakeMyHouseGreen Ллевеллін Кінч розповів, чому сонячні панелі чудово працюють на холоді та за низького освітлення, чому вони не такі дорогі, як багато хто вважає.

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Експерт у галузі сонячної енергетики, гендиректор компанії MakeMyHouseGreen Ллевеллін Кінч розповів про міфи, які супроводжують безліч матеріалів про фотоелементи. Він поділився достовірною інформацією з виданням interestingengineering.com.

Міф 1: сонячні панелі не ефективні в холод

Один із поширених міфів свідчить, що сонячні панелі погано працюють у холодному і хмарному кліматі. Однак Кінч розвінчав його. Всупереч поширеній думці, фотоелементи можуть бути ефективними за низьких температур, сказав він.

Це може здатися нелогічним, але це пов'язано з тим, що перегрів може призвести до зниження продуктивності. Фотоелектричні (PV) елементи, серце сонячних панелей, працюють ефективніше, коли вони холодні. Ця пристосованість до більш прохолодного клімату демонструє стійкість сучасних сонячних технологій.

Крім того, Кінч звернув увагу на дослідження і розробки, спрямовані на те, щоб сонячні батареї працювали оптимально в похмурі дні. Він підтвердив, що сучасні фотоелементи спроєктовані так, щоб ефективно вловлювати розсіяне світло, забезпечуючи вироблення електроенергії навіть тоді, коли Сонце сховане за хмарами.

Сонячні панелі WeDoSolar Фото: WeDoSolar

Крім того, темне відбивне скло пристроїв може сприяти прискоренню танення снігу, а кут нахилу допомагає запобігти накопиченню снігу. Хоча рясне скупчення снігу справді знижує продуктивність, дослідники нещодавно розробили смугове покриття, яке змушує сніг, що скупчився, швидко зісковзувати, не впливаючи на ефективність.

У холодні ясні дні сніг на землі може діяти як дзеркало, відбиваючи додаткове сонячне світло на фотоелементи. Це явище, відоме як "ефект альбедо", може дозволити батареям виробляти ще більше електроенергії в холодну погоду.

Міф 2: фотоелементи не працюють, якщо світла мало

Кінч розповів про технологічні досягнення, які значно підвищили ефективність сонячних панелей у виробництві енергії. "Ці розробки дають змогу пристроям генерувати більше енергії навіть за меншої кількості сонячного світла", — сказав він.

Наприклад, двосторонні батареї захоплюють сонячне світло з обох боків. Існує також вдосконалена технологія інвертора для поліпшення перетворення енергії. Є розробка конструкцій сонячних елементів, таких як PERC (пасивований випромінювач і тильний елемент) для підвищення ефективності. Він згадав і технологію квантових точок, що розширює спектр світла, який можна використовувати для захоплення набагато більшої кількості енергії, що надходить.

Сонячні батареї в Альпах Фото: Romande Energie

Міф 3: сонячна енергетика — не екологічна

"Сонячна енергія знижує залежність від викопного палива і викиди парникових газів, забруднення повітря загалом", — сказав він. — "Вони не виділяють шкідливі гази під час роботи і сприяють більш чистому, стійкому енергетичному майбутньому".

Проте експерт визнав, що виробництво і установка сонячних електростанцій можуть негативно впливати на навколишнє середовище. Щоб вирішити цю проблему, вкрай важливо враховувати повний життєвий цикл фотоелементів. Енергія, вироблена сонячною панеллю за її термін служби, набагато перевищує енергію, спожиту під час її виробництва та встановлення, запевнив фахівець.

Він також наголосив на важливості створення ефективних процесів переробки в міру того, як панелі досягають кінця свого терміну служби. Це гарантує, що матеріали будуть повторно використані.

Міф 4: фотоелементи занадто дорогі

Іншою проблемою для багатьох потенційних споживачів сонячної енергії є те, що сонячні панелі занадто дорогі. Однак експерт представив фактори, що сприяють зниженню їхньої вартості.

"Ціни значно знизилися за останнє десятиліття, зробивши сонячну енергію більш доступною і дешевою", — підтвердив він.

Поліпшення і економічність виробничих процесів, постійні інновації в області PV-технологій призвели до помітного зниження цін за останнє десятиліття, зробивши сонячну енергію більш доступною і дешевою для широкої аудиторії. Але один фактор, зокрема, справив глибокий вплив на зниження витрат. Йдеться про інвестиції КНР у галузь сонячної енергетики, де тепер ця країна домінує. Здешевивши виробництво, Китай дав людям у всьому світі можливість купувати сонячні електростанції для своїх потреб.

"Водневі" фотоелементи Фото: Solhyd

Міф 5: сонячні панелі складно обслуговувати

Останній міф стосується проблем, пов'язаних із постійними вимогами до обслуговування сонячних батарей та їхньою здатністю генерувати достатньо енергії. Кінч дав практичні поради.

"Регулярне очищення від бруду та сміття, перевірки для забезпечення надійності з'єднань і моніторинг продуктивності системи є ключовими методами обслуговування", — наголосив він.

Хоча сучасні сонячні панелі розраховані на мінімальне обслуговування, належний догляд і увага можуть значно підвищити їхню ефективність і термін служби. Кінч також описав інноваційну технологію, яка перебуває в стадії розробки, що ще більше спрощує обслуговування.

"Ми перебуваємо в процесі створення технології для моніторингу очікуваної продуктивності системи (з урахуванням даних про сонячне випромінювання) порівняно з фактичною продуктивністю", — сказав він. Він пояснив, що це означає, що домогосподарства можуть бути попереджені, якщо система не працює належним чином, щоб можна було вжити заходів.

Раніше ми писали, що нові сонячні панелі забезпечують 90% вихідної потужності та мають 30-річну гарантію. Фотоелементи мають кілька варіантів вихідної потужності — від 620 Вт до 640 Вт. Ефективність перетворення енергії пристроїв становить від 22,20% до 22,92%.