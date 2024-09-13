Нові сонячні панелі забезпечують 90% вихідної потужності та мають 30-річну гарантію

Фотоелементи мають кілька варіантів вихідної потужності — від 620 Вт до 640 Вт. Ефективність перетворення енергії пристроїв становить від 22,20% до 22,92%.

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Компанія Silfab Solar з Торонто, Канада, представила нову панель Silfab Utility NTC 620-640 XL — двосторонній модуль n-типу. Вона використовується для підвищення ефективності та вихідної потужності великих сонячних установок, пише Interesting Engineering.

"Двосторонні панелі Silfab Utility NTC використовують сонячні елементи N-типу нового покоління і мають рівень ефективності майже 23%" — повідомила компанія.

Примітно, що двосторонні панелі Silfab Utility NTC 620-640 XL вирізняються високим рейтингом ефективності. Ці модулі можуть виробляти більше енергії на квадратний фут порівняно з багатьма стандартними сонячними панелями.

Вони дають змогу забезпечити максимізацію вироблення енергії у великих сонячних фермах і проєктах комунального масштабу та оснащені передовою технологією затінення. Вони працюватимуть добре, навіть якщо частина панелі затінена або в умовах слабкого освітлення.

Це має вирішальне значення для великих сонячних установок, які можуть піддаватися затіненню від хмар або прилеглих споруд. Крім того, таке розмаїття панелей дозволяє компанії Silfab налаштовувати сонячні панелі відповідно до конкретних потреб в енергії.

"Silfab Utility NTC може похвалитися значно вищим рівнем ефективності, ніж стандартні традиційні сонячні панелі, завдяки кращій LCOE (нормованої вартості електроенергії), що вимагає меншої кількості сонячних панелей і забезпечує неперевершену ефективність і вироблення більшої кількості електроенергії протягом терміну служби сонячної системи", — стверджують у Silfab Solar.

Що стосується ефективності перетворення енергії пристроїв, то вона становить від 22,20% до 22,92%, а температурний коефіцієнт -0,29%/°C, що гарантує збереження високої продуктивності в різних погодних умовах.

У плані міцності, панелі довговічні та мають ступінь захисту IP68, що забезпечує відмінний захист від пилу та води. Також вони оснащені антивідблисковим переднім склом товщиною 3,2 мм, яке зменшує відбиття світла, дозволяючи більшій кількості сонячного світла досягати сонячних елементів і виробляти більше енергії.

Прозорий задній шар пропускає сонячне світло з обох боків, покращуючи уловлювання енергії, особливо в конфігураціях, де світло відбивається від землі або прилеглих поверхонь. Також вони мають суттєву гарантію. "На серію Silfab Utility поширюється найповніша 25-річна гарантія на продукт і 30-річна гарантія на лінійну продуктивність" — стверджує компанія.

Компанія продовжує розширювати своє виробництво, будуючи новий завод, який забезпечить компанії 1 ГВт потужностей з виробництва осередків на внутрішньому ринку і додаткові 1,3 ГВт потужностей з виробництва модулів у США.

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