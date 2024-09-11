Як захистити акумулятори ноутбуків: 8 простих кроків для перевірки та підтримки довговічності

Для підтримання довгої та ефективної роботи акумулятора ноутбука є прості правила. І для цього варто як перевіряти стан батареї — зокрема, фізичні пошкодження, так і дбати про неї через функції самої Windows.

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Подовжити час роботи акумулятора ноутбука на Windows у дорозі, як і на довгий час зберегти його в робочому стані, можна. Для цього достатньо простих кроків: наприклад, інтелектуальної зарядки та попереджувальних знаків. Про це пише ресурс Computerworld.

Крок 1: Уникайте екстремальних температур

Високі та низькі температури шкідливі для акумулятора ноутбука, а екстремальна спека може назавжди пошкодити акумулятор, знижуючи його працездатність і термін служби. Тому не залишайте свій ноутбук у гарячій машині. Температура всередині автомобіля може швидко стати набагато вищою за зовнішню. Крім того, прямі сонячні промені також шкідливі для ноутбука — особливо в спекотний літній день.

Виробники ноутбуків зазвичай кажуть, що ідеальний температурний діапазон становить від 10 до 35 градусів. Ноутбук, який проводить значну кількість часу за межами цих діапазонів, особливо вище 35 градусів, отримає додаткове зношування батареї.

Чоловік із ноутбуком Фото: unsplash.com

Крок 2: Використовуйте інтелектуальну зарядку

Стан акумулятора вашого ноутбука може погіршитися швидше, якщо ви підтримуєте її на рівні 100% заряду. Виробники обладнання рекомендують заряджати батареї до рівня від 60% до 80%, а не залишати їх повністю зарядженими увесь час.

Тому в останніх ПК з Windows 11 реалізована функція"Розумна зарядка". Windows під час активації пристрою заряджатиме акумулятор тільки до нижчого рівня, нижче 100%. Це має підтримувати акумулятор у більш здоровому стані.

Різні ноутбуки мають різні способи активації цієї функції (і ви можете знайти щось схоже в додатку налаштувань, що надає виробник на старих ноутбуках). Знайдіть налаштування, пов'язане з акумулятором, яке контролює рівень зарядки ноутбука перед зупинкою. Немає сенсу постійно намагатися підтримувати ноутбук на рівні 80%, вимикаючи його та підключаючи знову.

Крок 3: Не опускайтеся до 0

Літій-іонні батареї не люблять перебувати на 100% заряду впродовж тривалого часу, проте їх також не слід зберігати за 0% заряду батареї. Повністю розряджена батарея шкідлива для здоров'я будь-якої батареї.

Тому хорошою ідеєю буде зарядити ноутбук до того, як він досягне позначки у 0%. Те ж саме стосується і будь-якого іншого пристрою, включно зі смартфонами та планшетами. У Windows автоматично припиняється робота, коли рівень заряду батареї опускається до низького рівня, тому під час звичайного використання заряд батареї не повинен досягати повного нуля.

Крок 4: Час від часу відключайте батарею від мережі

Навіть якщо ви завжди використовуєте ноутбук, під'єднаний до мережі, гарною ідеєю буде час від часу відключати його від мережі. Дайте його акумулятору розрядитися — не повністю, але пристойно — перш ніж заряджати його.

Microsoft рекомендує підтримувати рівень заряду батареї на рівні від 20% до 80% кілька разів на тиждень замість того, щоб використовувати пристрій тільки протягом короткого періоду часу, а потім під'єднувати його для підзарядки батареї.

Робота з ноутбуком Фото: Pexels

Крок 5: Виймайте акумулятор (якщо можливо)

Хоча більшість сучасних ноутбуків уже мають іншу конструкцію, якщо ваш пристрій має легкознімну батарею, ви можете від'єднати її, щоб подовжити термін її служби, якщо ви просто використовуєте ноутбук, коли він під'єднаний до мережі.

Це особливо актуально для потужних робочих станцій ноутбуків, які виділяють багато тепла. Якщо ви від'єднаєте акумулятор і приберете його від тепла, він має прослужити довше.

Крок 6: Дотримуйтеся розумного зберігання

Якщо ви не збираєтеся користуватися ноутбуком протягом деякого часу (або від'єднали акумулятор і відклали його вбік), слід дотримуватися обережності під час зберігання акумулятора.

Пам'ятайте: акумулятори ноутбуків не люблять перебувати на 100% заряду протягом тривалого періоду часу, і їм безумовно не подобається перебувати на 0% заряду. Щоби максимально зберегти акумулятор, розрядіть його приблизно до 50%, а потім вимкніть його перед зберіганням. (Обов'язково зберігайте його в помірному середовищі — оскільки надмірна спека, холод і вологість шкідливі).

Рівень заряду батареї буде знижуватися з часом під час тривалого зберігання, тому вам, можливо, захочеться витягти систему зі сховища і зарядити її до 50% кожні шість місяців або близько того. Якщо ви залишите її в спокої на кілька років, ви можете повернутися до 0% батареї. І якщо вона була на нулі певний час, це не надто добре.

Офісні співробітники за ноутбуком Фото: unsplash.com

Крок 7: Стежте за попереджувальними знаками

Батарея, яка погано працює, може фізично розширитися, тож за цим необхідно стежити. Оскільки багато ноутбуків Windows містять внутрішні батареї, ви можете помітити, що частина корпусу вашого ноутбука розбухає.

Якщо розбухла батарея ще й пошкоджена, вона може загорітися. Якщо ви коли-небудь зіткнетеся з пристроєм із набряклою батареєю, не заряджайте і не використовуйте його — і будьте обережні, щоб не проколоти або якось інакше не пошкодити батарею. Ось що дійсно небезпечно. (Також не піддавайте її впливу сильного тепла.)

Також не викидайте акумулятор у сміття, оскільки він може загорітися. Віднесіть роздуті акумулятори до центрів переробки електроніки, де їх можна безпечно утилізувати.

Крок 8: Перевірте себе

Нарешті, важливо не турбуватися про досягнення досконалості й не турбуватися через дрібниці. Якщо ви живете в спекотному місці, ноутбук неминуче проводить деякий час за високої температури, або ви використовуєте свій ноутбук за столом, постійно підключеним до мережі. А можливо, вас не надто хвилює, що батарея розряджається трохи швидше — і це нормально.

Ви завжди можете замінити акумулятор, якщо вам це потрібно, хоча це коштуватиме вам грошей. І якщо ви добре поводитеся з акумулятором вашого ноутбука, то, можливо, на той час, коли ви почнете думати про заміну акумулятора, пора буде замінити увесь ноутбук.

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