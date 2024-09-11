Как защитить аккумуляторы ноутбуков: 8 простых шагов для проверки и поддержания долговечности

Для поддержания долгой и эффективной работы аккумулятора ноутбука есть простые правила. И для этого стоит как проверять состояние батареи — в том числе, физические повреждения, так и заботиться о ней через функции самой Windows.

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Продлить время работы аккумулятора ноутбука на Windows в дороге, как и на долгое время сохранить его в рабочем состоянии можно. Для этого достаточно простых шагов: например, интеллектуальной зарядки и предупреждающих знаков. Об этом пишет ресурс Computerworld.

Шаг 1: Избегайте экстремальных температур

Высокие и низкие температуры вредны для аккумулятора ноутбука, а экстремальная жара может навсегда повредить аккумулятор, снижая его работоспособность и срок службы. Поэтому не оставляйте свой ноутбук в горячей машине. Температура внутри автомобиля может быстро стать намного выше наружной. Кроме того, прямые солнечные лучи также вредны для ноутбука — особенно в жаркий летний день.

Производители ноутбуков обычно говорят, что идеальный температурный диапазон составляет от 10 до 35 градусов. Ноутбук, который проводит значительное количество времени за пределами этих диапазонов, особенно выше 35 градусов, получит дополнительный износ батареи.

Мужчина с ноутбуком Фото: unsplash.com

Шаг 2: Используйте интеллектуальную зарядку

Состояние аккумулятора вашего ноутбука может ухудшиться быстрее, если вы поддерживаете ее на уровне 100% заряда. производители оборудования рекомендуют заряжать батареи до уровня от 60% до 80%, а не оставлять их полностью заряженными все время.

Поэтому в последних ПК с Windows 11 реализована функция "Умная зарядка". Windows при активации устройства будет заряжать аккумулятор только до более низкого уровня, ниже 100%. Это должно поддерживать аккумулятор в более здоровом состоянии.

Разные ноутбуки имеют разные способы активации этой функции (и вы можете найти что-то похожее в приложении настроек, предоставляемом производителем на старых ноутбуках). Найдите настройку, связанную с аккумулятором, которая контролирует уровень зарядки ноутбука перед остановкой. Нет смысла постоянно пытаться поддерживать ноутбук на уровне 80%, отключая его и подключая снова.

Шаг 3: Не опускайтесь до 0

Литий-ионные батареи не любят находиться на 100% заряда в течение длительного времени, однако их также не следует хранить при 0% заряде батареи. Полностью разряженная батарея вредна для здоровья любой батареи.

Поэтому хорошей идеей будет зарядить ноутбук до того, как он достигнет отметки 0%. То же самое касается и любого другого устройства, включая смартфоны и планшеты. В Windows автоматически приостанавливается работа, когда уровень заряда батареи опускается до низкого уровня, поэтому при обычном использовании заряд батареи не должен достигать полного нуля.

Шаг 4: Время от времени отключайте батарею от сети

Даже если вы всегда используете ноутбук, подключенный к сети, хорошей идеей будет время от времени отключать его от сети. Дайте его аккумулятору разрядиться — не полностью, но прилично — прежде чем заряжать его.

Microsoft рекомендует поддерживать уровень заряда батареи на уровне от 20% до 80% несколько раз в неделю вместо того, чтобы использовать устройство только в течение короткого периода времени, а затем подключать его для подзарядки батареи.

Работа с ноутбуком Фото: Pexels

Шаг 5: Извлекайте аккумулятор (если возможно)

Хотя большинство современных ноутбуков уже имеют другую конструкцию, если у вашего устройства есть легкосъемная батарея, вы можете отсоединить ее, чтобы продлить срок ее службы, если вы просто используете ноутбук, когда он подключен к сети.

Это особенно актуально для мощных рабочих станций ноутбуков, которые выделяют много тепла. Если вы отсоедините аккумулятор и уберете его от тепла, он должен прослужить дольше.

Шаг 6: Соблюдайте разумное хранение

Если вы не собираетесь пользоваться ноутбуком в течение некоторого времени (или отсоединили аккумулятор и отложили его в сторону), следует соблюдать осторожность при хранении аккумулятора.

Помните: аккумуляторы ноутбуков не любят находиться на 100% заряда в течение длительного периода времени, и им определенно не нравится находиться на 0% заряда. Чтобы максимально сохранить аккумулятор, разрядите его примерно до 50%, а затем выключите его перед хранением. (Обязательно храните его в умеренной среде — поскольку чрезмерная жара, холод и влажность вредны.)

Уровень заряда батареи будет снижаться со временем при длительном хранении, поэтому вам, возможно, захочется вытащить систему из хранилища и зарядить ее до 50% каждые шесть месяцев или около того. Если вы оставите ее в покое на несколько лет, вы можете вернуться к 0% батареи. И если она была на ноле некоторое время, это не очень хорошо.

Офисные сотрудники за ноутбуком Фото: unsplash.com

Шаг 7: Следите за предупреждающими знаками

Плохо работающая батарея может физически расшириться и за этим необходимо следить. Поскольку многие ноутбуки Windows содержат внутренние батареи, вы можете заметить, что часть корпуса вашего ноутбука разбухает.

Если разбухшая батарея еще и повреждена, она может загореться. Если вы когда-нибудь столкнетесь с устройством с разбухшей батареей, не заряжайте и не используйте его — и будьте осторожны, чтобы не проколоть или иным образом не повредить батарею. Вот что действительно опасно. (Также не подвергайте ее воздействию сильного тепла.)

Также не выбрасывайте аккумулятор в мусор, так как он может загореться. Отнесите вздувшиеся аккумуляторы в центры переработки электроники, где их можно безопасно утилизировать.

Шаг 8: Проверьте себя

Наконец, важно не беспокоиться о достижении совершенства и не переживать по мелочам. Если вы живете в жарком месте, и неизбежно, что ноутбук проводит некоторое время при высокой температуре, или вы используете свой ноутбук за столом, постоянно подключенным к сети. А может быть, вас не особо волнует, что батарея разряжается немного быстрее — и это нормально.

Вы всегда можете заменить аккумулятор, если вам это нужно, хотя это будет стоить вам денег. И если вы хорошо обращаетесь с аккумулятором вашего ноутбука, то, возможно, к тому времени, как вы начнете думать о замене аккумулятора, пора будет заменить весь ноутбук.

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