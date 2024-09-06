Для уроков и на пары: стартовала распродажа гаджетов для обучения

Смартфоны, планшеты, ноутбуки и другую полезную технику до 11 сентября можно купить с экономией до 60%.

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Современные гаджеты помогают не только овладеть знаниями, но и развивают креативность, критическое мышление, коммуникативные навыки и самостоятельность. Если вы среди тех, кто не любит спешить со школьными закупками, начало нового учебного года — идеальный момент. Поскольку именно сейчас в Фокстроте проходит тотальная распродажа техники для обучения.

Что лучше купить первоклашке — смарт-часы или смартфон? Какой ноутбук станет идеальным компаньоном в обучении? И о каких девайсах стоит не забыть, собирая ребенка в школу?

Смарт-часы AMIGO GO004 станут идеальным выбором для детей помладше.

Основные преимущества: кнопка SOS, напоминание, хороший период автономной работы, водонепроницаемость.

Отслеживает физическую активность ребенка и обеспечивает получение важных уведомлений. Функция GPS отвечает за геолокацию, дискретный режим прослушивания позволяет услышать происходящее вокруг ребенка. Представлен в нескольких цветах — как для мальчиков, так и для девочек.

Цена* со скидкой: от 1 399 ₴ (обычная – от 1 599 ₴)

Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 8/256GB Dual Sim — незаменимый гаджет для общения, подготовки к урокам, организации повседневных задач.

Основные преимущества: 6,67-дюймовый AMOLED дисплей, разрешение 108 Мп, 3-кратный зум.

Смартфон с мощным процессором Qualcomm Snapdragon и большим экраном идеально подходит для подростка. Емкий аккумулятор на 5000 мАч гарантирует, что устройство не разрядится в самый неподходящий момент.

Цена* со скидкой: 7 999 ₴ (обычная – 8 999 ₴)

Планшет SAMSUNG Galaxy Tab A9 Plus 8/128GB поражает своей производительностью, простотой в использовании и быстротой реакции.

Основные преимущества : мощный процессор, 8/128 ГБ памяти, стильный дизайн.

8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon обеспечивает бесперебойную работу. Дизайн отличается крепким корпусом из металла. Большой LCD-дисплей с высоким разрешением обеспечивает комфортный просмотр контента. Инновационная функция разделения экрана позволяет удобно работать с тремя программами на одном экране, не закрывая ни одного из них. Идеально подходит для чтения, создания презентаций и прочего контента.

Цена* со скидкой – 8 999 ₴ (обычная – 9 999 ₴)

Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 – умный и надежный помощник школьника и студента.

Основные преимущества: 15-дюймовый дисплей, набор интеллектуальных функций Lenovo AI, быстрая подзарядка (с возможностью подзарядки через павербанк), сканер отпечатка пальца, подсветка клавиатуры.

Имеет крепкий корпус и вместе с тем небольшой вес — 1,62 кг. Дисплей занимает 88% площади поверхности экрана, благодаря чему ноутбук оптимально подходит для комфортного обучения и работы. Помимо высокого качества изображения устройство отличается превосходным звучанием аудиосистемы с поддержкой технологии Dolby Audio™.

Цена* со скидкой: 20 999 ₴ (обычная – 27 999 ₴)

МФУ струйный CANON PIXMA G3416 — идеальный вариант для домашнего пользования.

Основные преимущества: 3 в 1 (печать, сканер, ксерокс), подключение с помощью Wi-Fi/USB, система непрерывной подачи чернил (СНПЧ).

Устройство станет незаменимым помощником для каждого школьника и студента, экономичное, надежное и многофункциональное. Принтер обладает высокой скоростью и качеством печати, удобным использованием и низкой стоимостью эксплуатации. Подключение к Wi-Fi быстро и удобно, можно печатать с любого устройства.

Цена со скидкой – 9 599 ₴ (обычная – 10 999 ₴)

Из дополнительных девайсов — обязательно приобретите повербанк. А также не будет лишним обновить мышку, гарнитуру, Wi-Fi-роутер с кабелем для подключения к повербанку. Выбирайте лучшее для себя и своих детей здесь со скидками до 60%. Детали акции – на foxtrot.ua.

*Цены действительны на время и дату публикации материала.